Ortega Smith cree que el pacto en Madrid está muy avanzado y será cuestión de días

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANDER AZPIROZ

MADRID | COLPISA 31/07/2019 20:23 h

No habrá repetición electoral en la Comunidad de Madrid, al menos según asegura Vox. Su secretario general, Javier Ortega Smith, anunció este miércoles desde el Congreso que el acuerdo para desbloquear la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso es cuestión de días. El optimismo no proviene solo de la formación de ultraderecha. Tanto PP como Ciudadanos ya vislumbraron la formación de un futuro Gobierno madrileño de coalición, del no que formará parte Vox, nada más cerrarse la semana pasada el acuerdo a tres bandas en la Región de Murcia.

Ortega Smith destacó que, a pesar de las diferencias políticas, las relaciones de su formación con el PP y Ciudadanos son «magníficas» o que «la comunicación es permanente», algo que, añadió, confirma el fracaso del cordón sanitario que se ha intentado imponer en torno a Vox. El secretario general dio así por hecho que los de Rivera aceptan pactar con ellos, pese a que «cada uno tenga que hacer su propio teatro», añadió.

«Hemos venido a cambiar las políticas, no a tener sillones», resumió Ortega Smith. El número dos de Vox no dio pistas sobre cómo se materializará el pacto de investidura. De cerrarse el acuerdo, Díaz Ayuso gobernará en Madrid con el liberal Ignacio Aguado como vicepresidente.

El dirigente de la formación naranja ha seguido a pies puntilla la línea marcada por la dirección nacional de su partido y ha rechazado a lo largo de los dos últimos meses los reiterados ofrecimientos del socialista Ángel Gabilondo para sentarse a negociar. Aguado insistió este miércoles en que no ha habido conversaciones con Vox.