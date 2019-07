Un diputado de Podemos justifica los homenajes a etarras, pero pide que se hagan con discreción

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/07/2019 19:35 h

Un diputado de Podemos en el País Vasco justificó este martes los homenajes que se están realizados a los etarras que salen de prisión, pero reclamó que estos se hagan con discreción. Esta es la opinión de al menos su diputado por Vizcaya, Roberto Uriarte. «Es razonable que quieran celebrarlo con sus familiares», argumentaba en una entrevista en Radio Euskadi.

En cambio, Uriarte sí que hacía una recomendación: «Se puede celebrar de una forma más íntima, menos dañina para las personas que han sufrido con este tema», matizaba el diputado. «Yo les pediría un esfuerzo para intentar hacer las cosas de una forma más amable y para poner su granito de arena por la convivencia y la reconciliación» instaba a los familiares de los presos y al entorno aberzale. Por su parte, el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, portavoz de la red de apoyo a los presos de ETA, defendió que actos como los celebrados el fin de semana en Hernani y Oñate no son homenajes. «Son solo recibimientos», matizó.

Doctrina de los tribunales

Las asociaciones de víctimas del terrorismo criticaron la inacción del Gobierno vasco en estos actos. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, justificó la decisión del departamento vasco de Seguridad de no intervenir apelando a la jurisprudencia y a las decisiones previas de los tribunales. «Nuestra actuación se mueve sobre los criterios definidos por los tribunales de Justicia», señaló Erkoreka en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, en la que respondió a las criticas vertidas también por el PP y Ciudadanos por no haber evitado este fin de semana sendos homenajes a exreclusos de ETA en Guipúzcoa. «Encuadramos estos ongi-etorris (bienvenidas) en el marco de la libertad de reunión y de manifestación».

No comparte este criterio el Gobierno de España, cuya vicepresidenta, Carmen Calvo, ve en los homenajes una «evidente intencionalidad» por lo que ha decidido poner el caso en manos de la Fiscalía. «A los terroristas no se les puede homenajear en una sociedad, en general la española y en particular la vasca, que ha hecho esfuerzos para atajar esta criminalidad con los instrumentos del Estado de derecho y ha luchado por la paz», señaló.