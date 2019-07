Álvarez de Toledo admite que Feijoo, Alonso y Moreno no la han felicitado y pide elecciones

0

Redacción 31/07/2019 12:57 h

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha desvelado este miércoles que no la han felicitado hasta ahora el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, pero ha recalcado que se siente «profundamente arropada» por el PP. Dicho esto, ha pedido no dedicarse a debates internos.

«Yo no me fijo en los que me llaman o me dejan de llamar y no hago ninguna lectura política ni personal sobre las llamadas», ha declarado Álvarez de Toledo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Álvarez de Toledo ha indicado que tiene «la mejor opinión» sobre esos dirigentes del PP, pero ha confesado que en el caso concreto de Núñez Feijóo se conocen «bastante poco» porque se han visto «tres veces». Además, ha saludado las recientes declaraciones del presidente gallego asegurando que el PP no podía abstenerse ante un PSOE que va a poder gobernar en Navarra con los votos de Bildu.

La nueva portavoz del grupo popular ha insistido en que es preferible volver a las urnas que un gobierno «nacional populista», apoyado por separatistas, «presuntos delincuentes y filoterroristas».

En declaraciones en el Congreso, la portavoz del PP ha señalado que Pedro Sánchez se tomará un periodo de reflexión «tras el radical fracaso de su investidura» y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de haberse pasado tres meses sin hacer absolutamente nada para formar gobierno «ofendiendo e insultando a algunos partidos, y luego pretender que se votara por su cara bonita».

Ha hablado también del barómetro del CIS hecho público ayer, en el que el PSOE rozaría la mayoría absoluta con un 41,3 % , y ha acusado a su director, José Félix Tezanos, de ejercer «una especie de matonismo demoscópico» intentando explicar -ha señalado- que si las demás fuerzas políticas no se abstienen, el PSOE «va a sacar, no sé, 340 escaños» y el resto de formaciones se convertirán en extraparlamentarias. Según la portavoz, Tezanos está utilizando el dinero público para hacerle la campaña a Sánchez e «insultar a la inteligencia de los ciudadanos».