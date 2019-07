Detenidos una madre y su hijo en Puertollano por retener a una menor en su casa

0

30/07/2019 15:26 h

Los agentes de la Policía Nacional han detenido en Puertollano a dos personas, madre e hijo, como presuntos autores de los delitos de inducción al abandono del domicilio, detención ilegal, contra la salud pública y amenazas.

La investigación se inició a raíz de la denuncia por desaparición interpuesta por la educadora del centro donde residía la menor, tutelada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Atendiendo a la minoría de edad de la fugada, se dio inicio a una serie de gestiones para su localización, con el objetivo de evitar que pudiera encontrarse en situación de riesgo o desamparo.

Las educadoras del centro tutelado, con las que la Policía mantenía un contacto permanente, alertaron de que la menor había enviado una serie de mensajes en los que decía que se encontraba bien y que no quería volver al centro. Aún así, y barajando la posibilidad de que la menor pudiese estar en la localidad de Puertollano, se trató de corroborar si se encontraba en el domicilio de la mujer que posteriormente resultó detenida. Al personarse los Policías en su domicilio negó que la menor estuviese en el interior y aseguró que ni siquiera la conocía.

Horas más tarde, la menor contactó con una educadora del centro mediante una aplicación de mensajería, indicando que sí que se encontraba en Puertollano y que, aunque quería regresar al centro, no podía hacerlo. Los Policías volvieron de nuevo a la vivienda, pero la menor fue trasladada a un lugar desde el que no podía alertar a los agentes ni pedir auxilio, pero esta nueva visita hizo que sus captores decidiesen liberarla para evitar los problemas que podría causarles si la hallasen en el interior del domicilio, procediendo a la detención de la madre y su hijo 'in situ'.

Finalmente la directora del centro, junto con una educadora, recogieron a la menor en la estación de AVE de esta capital, trasladándola al servicio de Urgencias del Hospital General. Desde ese mismo momento se activó el protocolo existente para este tipo de delitos, ya que la niña manifestó desde un principio haber sido inducida por la madre y el hijo para abandonar el centro en el que residía e irse con ellos a su domicilio en Puertollano; donde había drogas y había sido retenida a la fuerza. Finalmente, la amenazaron si contaba todo lo ocurrido.

Motivación del delito

Por las actuaciones practicadas durante de la investigación se podría presumir que la voluntad de los detenidos era facilitar la relación sentimental entre la menor de edad y el hijo de la detenida.

En la medida en la que la presión policial y la voluntad de la menor de abandonar este confinamiento fueron creciendo, tomaron la decisión de impedirle salir, suministrándole drogas para anular su voluntad y mantenerla en estado continuo de semiinconsciencia. Finalmente, y cuando la continua presencia policial les condujo a «expulsar» a la menor, llegaron a amenazar su integridad física si denunciaba los hechos, sabedores de la grave entidad de los hechos que habían perpetrado.