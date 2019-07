El «Financial Times» pide a Ciudadanos que reconsidere su veto al PSOE

PNV y los comunes, los únicos que insisten en que PSOE y Podemos tienen que pactar

El PNV y los comunes de Ada Colau son los únicos partidos que insisten en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que volver a sentarse para llegar a un acuerdo. Mientras que PP y Ciudadanos reiteran que no apoyarán una investidura del secretario general de los socialistas ni ahora ni en septiembre, Izquierda Unida continúa con que «lo importante es pactar un programa y no repetir elecciones» y ERC asegura que Pedro Sánchez no quería ser investido y depender de la formación de Oriol Junqueras.

Seguir leyendo