Un 89 % de los socialistas navarros avalan el pacto de gobierno de Chivite, populistas y nacionalistas

p. de las heras

madrid / colpisa 29/07/2019 05:00 h

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha recibido el respaldo del 89 % de la militancia y llevará adelante el acuerdo alcanzado con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (I-E) para avalarla como presidenta del Gobierno foral. Está pendiente de conocerse los resultados de las consultas llevadas a cabo por Podemos y Bildu a sus bases, pero todo indica que se pronunciarán a favor del acuerdo.

Precisamente, el PP ha encontrado en la próxima presidencia de María Chivite en Navarra un elemento para rebajar la presión que pretende aplicarle el PSOE para que facilite con una abstención la formación de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, argumentó que el hecho de los socialistas estén dispuestos a apoyarse en EH-Bildu para gobernar la comunidad foral demuestra hasta qué punto el líder del PSOE es capaz de «denigrar» el Estado de derecho.

Sánchez ha insistido en numerosas ocasiones en que si apela a la abstención de PP y Cs es porque no hay en el Congreso una mayoría alternativa y porque esa sería la manera de evitar que la gobernabilidad descansara sobre los independentistas. El PP sostiene que el hecho de que los socialistas no hayan estado dispuestos a aplicar esa misma máxima en Navarra, donde la coalición que ellos forman con UPN y Cs, Navarra Suma, fue primera fuerza, pone de manifiesto la debilidad de ese argumento. «No vale que un partido que se dice constitucionalista vaya de la mano con aquellos que han volado los cimientos de la Constitución», insistió Levy. «Con este PSOE capaz de pactar con Bildu no vamos a ninguna parte. Es el pacto de la vergüenza», añadió.

Los socialistas no han negociado directamente con Bildu la abstención que les permitirá situarse al frente del Ejecutivo navarro por primera vez en casi un cuarto de siglo, pero sí lo han hechos sus futuros socios de gobierno.