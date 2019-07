Espinosa de los Monteros, único diputado que aún no ha declarado sus bienes en el Congreso

0

REDACCIÓN 28/07/2019 11:47 h

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, continúa sin presentar su declaración de bienes en el Congreso pese a que ya han pasado tres meses desde que fuera elegido en los comicios generales del 28 de abril. Es el único diputado que aún no ha completado este trámite, informa Europa Press.

Los diputados que salieron electos el 28A tuvieron que presentar su currículo y los datos de su declaración de la renta, así como rellenar tres formularios distintos: su relación de bienes y patrimonio; las actividades extraparlamentarias que desempeñan, con o sin retribución económica; y los intereses económicos particulares de sus últimos años.

El Congreso publicó el pasado 6 de junio en su página web las declaraciones de bienes y patrimonio de la mayor parte de ellos y sólo estaban pendientes las de algunos, como Marcos de Quinto (Ciudadanos), Joan Baldoví (Compromís), Juan José Matarí (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox), entre otros. Sin embargo, todos fueron completando ese trámite en las semanas posteriores, con la única excepción del portavoz de la formación de Santiago Abascal que, cuando se cumplen tres meses de los comicios, continúa sin presentar su declaración patrimonial.

En su día, fuentes de Vox justificaron a Europa Press que Espinosa de los Monteros no había procedido a presentar su declaración de bienes porque el Congreso aún mantenía abierto el plazo para aportar datos actualizados como el IRPF. Lo que sí entregó desde el principio fue su declaración de actividades aunque, como el resto de parlamentarios, no sabrá si recibe aval de la Cámara para las actividades ajenas al Congreso que pueda haber declarado, hasta que no se constituya la Comisión del Estatuto del Diputado.