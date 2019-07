La primera línea de combate frente al secesionismo

La diputada asciende en la formación naranja y será la próxima candidata del partido a la Generalitat

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha ganado las primarias del partido naranja con el 86,6 % de los votos y será por tanto la candidata de la formación a presidir la Generalitat en los próximos comicios autonómicos, con fecha aún sin determinar.

Así lo ha anunciado Ciudadanos en un comunicado, en el que apunta que Roldán ha conseguido 993 sufragios y señala que se ha impuesto así a las otras once candidaturas que se habían presentado, todas ellas de militantes de base. El partido naranja no ha informado por el momento de los apoyos cosechados por los contrincantes de Roldán, quien contaba con el aval de la dirección y de Albert Rivera y que no ha dado lugar a la sorpresa.

