Intrahistoria de una negociación raída

La Voz de Galicia

24/07/2019

Una vicepresidencia y dos ministerios. Esta es la última oferta que ha trasladado Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para que acepten formar un Gobierno de coalición. Pero en Podemos consideran que se trata de un engaño. Tres puestos dentro del Ejecutivo sin poder real; como si fueran de cartón piedra.

Fuentes próximas el secretario general de Podemos advierten que, tal y como lo propone el PSOE en las negociaciones, el cargo de vicepresidenta, reservado para Irene Montero, está «vacío» de poder, destinado a aparecer en la foto. Tres cuartos de los mismo sucedería con las carteras ministeriales que ha ideado Sánchez para la formación morada. Dos ministerios de nuevo cuño que en el anterior Ejecutivo dependían de otros departamentos, creados exprofeso para intentar convencer a Podemos de que voten sí el jueves. Uno de ellos sería el Ministerio de Infancia y Juventud, hasta ahora una dirección general integrada en Sanidad, y el otro, el de Vivienda.

Podemos sigue considerando la oferta como ridícula y confía en que Sánchez se deje de tacañerías y comparta con ellos una porción de poder: una vicepresidencia real y al menos un par de ministerios de carácter social. Pero ministerios, y no secretarías de Estado o direcciones generales disfrazadas de ministerios.

A falta de 48 horas para que a las 14.25 del jueves comience la trascendental votación, en la que Sánchez necesita más síes que noes de la Cámara Baja para ser investido presidente, las posturas de socialistas y morados están encalladas. Lejos de cocinar un acuerdo, las dos primeras jornadas del debate de investidura no han hecho más que entorpecerlo. El encontronazo del lunes entre Sánchez e Iglesias se calentó mucho más de lo que le hubiese gustado a las dos partes.

Tan pronto quedó constatado el fracaso de ayer de Sánchez en la primera votación, los equipos negociadores mantuvieron una intensa tarde de reuniones en el Congreso que tendrán continuidad durante el día de hoy, con Calvo y Echenique a los mandos, con la última palabra para Sánchez e Iglesias, que tendrán muy en cuenta la opinión de sus principales asesores, Iván Redondo y Pablo Gentili, respectivamente.

Ninguno quiere elecciones

La vicepresidencia y esos dos ministerios es tan solo la última oferta en una negociación en la se ha descuidado todo hasta el último momento y con un desenlace todavía por determinar, aunque fuentes de las dos formaciones coinciden en que al final no puede haber otra salida que no sea un acuerdo. Bien el jueves o bien en septiembre, antes de que se disuelvan las Cortes y obliguen a los españoles a volver a votar, Sánchez será presidente. Hasta el momento ya se han ido franqueando varias fronteras que ambos dirigentes pintaban como infranqueables. Iglesias aseguraba que no permitiría vetos de Sánchez para que este decidiera los nombres de Podemos que aceptaría en su Consejo de Ministros, y acabó entregando su cabeza. O el mismo presidente en funciones, que garantizó que no dejaría entrar a dirigentes morados en su Gabinete, y ahora ofrece una vicepresidencia y dos ministerios.

Uno de los principales motivos que invita a pensar que finalmente sí habrá investidura, aunque sea en septiembre, es que ni al PSOE ni a Podemos le conviene una repetición electoral. Sánchez podría ganar algún escaño; Iván Redondo cree que hacia la derecha, comiéndole votos a Cs, pero a cambio pondrían en riesgo permanecer en la Moncloa. Por su parte, Podemos tiene mucho más que perder, ya que estaría en juego poco menos que su supervivencia. A la crisis orgánica que padece desde hace años y los líos con sus aliados territoriales, se uniría la amenaza de Errejón, que planea lanzar una plataforma política. Estas aspiraciones quedarían bloqueadas si la legislatura no decae. Además, entrar en el Gobierno sería para Podemos una bocanada de oxígeno en materia económica. Sus problemas de financiación podrían tener un respiro colocando a algunos de sus cuadros en la Administración. Por último, y algo que sabe muy bien Pedro Sánchez, resulta complicado pensar en un escaparate mejor que un ministerio o una vicepresidencia. La visibilidad está garantizada. Y también los fondos para poner en marcha las políticas.