La portavoz adjunta de Unidas Podemos anticipa el «no» a Pedro Sánchez pero no da por rotas las negociaciones

Redacción 23/07/2019 10:55 h

La portavoz adjunta de Unidas Podemos Ione Belarra ha anticipado que su grupo parlamentario votará este martes en contra de la investidura de Pedro Sánchez, aunque no da por rotas las negociaciones. «Nosotros no lo vamos a apoyar hoy», ha afirmado en declaraciones a La Sexta, aunque ha asegurado que su partido confía en que el PSOE «reflexione y se mueva». Belarra no ha dudado en asegurar que su rechazo sentará en el PSOE «como un jarro de agua fría».

En otras declaraciones a TVE, Belarra ha justificado el voto en contra de la formación en la demanda de Pedro Sánchez a PP y Ciudadanos para que se abstengan en su investidura. «Lo más importante en política es la coherencia y pedir a las derechas la abstención y al mismo tiempo intentar construir un gobierno de coalición, no parece la mejor estrategia para obtener los apoyos», ha comentado la portavoz antes de retomarse la segunda sesión del debate de investidura en el Congreso.

«Ahora mismo estamos en el "no". No estamos aquí para ser un jarrón chino», ha insistido la portavoz adjunta.