La Fiscalía pide 18 meses de prisión para el tuitero que se burló de la operación de rescate de Julen

REDACCIÓN 23/07/2019 13:57 h

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión y prohibición de usar redes sociales durante ese periodo para un hombre de 49 años que publicó en su perfil de Twitter varios mensajes «con evidente ánimo burlesco» relacionados con la operación de rescate del niño de dos años fallecido Julen Rosellón que se había caído en el interior de un pozo de prospección en la localidad de Totalán (Málaga).

Se imputa al acusado un delito contra la integridad moral, subraya que dichos tuits resultan «ofensivos», «humillantes» y «claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaba viviendo el menor y sus progenitores».

El acusado, que responde a las iniciales C. O. R., publicó los siguientes mensajes el pasado 20 enero: 'Si es molesto aguantar la obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones' y 'Julen el espermatozoide de Dios'.

Dos días más tarde, según relata la Fiscalía, escribió seis comentarios: 'Como has podido caer tan bajo Julen', 'El Pozo lo ha hecho un hombre, no? Pues VIOLENCIA MACHISTA', 'Si Julen comiera en Burger King esto no habría pasado', 'Embutidos el Pozo patrocina este rescate', 'Nuevo nicho laboral: infógrafo del caso Julen. Trabajo garantizado hasta 2030' y 'Soluciones habitacionales Julen'.

El día 23 introdujo en su cuenta de Twitter los siguientes mensajes: 'Julen es el `Se ha quedado el condón dentro' de la geología', 'Solo falta que un meteorito caiga en el agujero de Julen' y 'Un juzgado abre diligencias por el caso Julen. ¿Veis como no estaba en el pozo, sino en un carruaje para viajeros?'.

Por último el 26 de enero, el mismo día en que fue rescatado sin vida el cuerpo del menor de dos años, escribió 'Hoy se guardara un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf'.

La pena de 18 meses de prisión incluye la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de utilización de las redes sociales en Internet durante el tiempo de la condena. El Ministerio público recalca que el escrito de acusación ya se ha cursado a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio oral.

Nuevo giro en el caso

En relación a la causa que se juzga en la Audiencia Provincial de Málaga, este órgano ha negado que se produzca el careo entre el dueño del terreno de Totalán y el padre de Julen. La Audiencia ha denegado el careo que había solicitado el dueño de la finca con el padre de Julen al considerarlo «innecesario e impertinente».

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de David Serrano, único procesado en este procedimiento y que se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por homicidio imprudente grave.

La titular de Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga denegó el pasado mayo en dos ocasiones dicha petición, pero el letrado que representa a David Serrano decidió recurrir la decisión ante la Audiencia porque a su entender el careo demostraría que había contradicciones entre el investigado y el padre de Julen.

El dueño del terreno siempre ha mantenido que avisó al progenitor de la existencia de prospecciones en el lugar, aunque el fiscal, en su escrito acusatorio, subraya que Serrano «era el único conocedor de la presencia del pozo».Los magistrados de la Audiencia subrayan que no solo no es necesario, sino que además un careo entre procesado y el testigo, padre de la víctima, no se realizaría en el plano de la igualdad, ya que uno es investigado y otro perjudicado «por lo que difícilmente arrojaría luz», ya que el primero no está obligado a decir la verdad.

La Audiencia ha decidido que no se realice el careo sin perjuicio de que la defensa lo pueda volver a pedir en su escrito de defensa para su practica en el juicio oral.