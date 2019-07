Iglesias advierte de que no adimitirán ser un «mero decorado» en el Gobierno de Sánchez ni se dajarán «pisotear»

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 22/07/2019 20:16 h

«Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno porque no lo podemos aceptar». «No nos vamos a dejar pisotear por nadie». Las advertencias de Pablo Iglesias al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, han dejado claro que las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para tratar de formar un Gobierno de coalición no van por buen camino. En un tono sosegado al principio, pero muy tenso al final, Iglesias reprochó al líder del PSOE que mientras negocia un acuerdo con su partido pida al PP y a Ciudadanos que se abstengan. «Le pido que no se la exija también a Vox», dijo con ironía para reflejar su insatisfacción por el tono utilizado por Sánchez.

La intervención de Iglesias no fue desde luego la que se espera del portavoz de un partido que tiene cerrado un acuerdo con el candidato a la investidura. Incluso le espetó a Sánchez que con su discurso los grupos y votantes de derechas podrían pensar que «lo que desea no es ser presidente de un Gobierno de izquierdas, sino ser presidente a toda costa». Respecto a las reticencias del Gobierno para formar un Ejecutivo de coalición y su preferencia por un Gobierno monocolor, le recordó que su partido le apoyó en la moción de censura «a cambio de nada» y que aquella fue «nuestra experiencia de Gobierno a la portuguesa».

«Esa experiencia fracasó porque tuvimos un Gobierno inestable», dijo, e instó a Sánchez formar un Gobierno de izquierdas con una mayoría más estable porque solo con los votos de Unidas Podemos suman más votos que «las tres derechas». «Si los españoles quisieran que gobernara solo le habrían dado la mayoría absoluta», indicó. Recordó que han renunciado a «ministerios de Estado» y que él mismo fue vetado, algo que consideró insólito cuando es el líder del partido con el que se intenta gobernar en coalición. Y añadió que su renuncia «sorprendió» a los socialistas y a partir de ahí se quedaron «sin ninguna excusa».

Pero en un tenso debate de réplicas, tanto Iglesias como Sánchez se cruzaron veladas amenazas sobre las consecuencias que podría tener el hecho de que no llegaran a un acuerdo. «Estoy abierto a un Gobierno de coalición», dijo el socialista, pero «mediten su voto», les dijo a los diputados de Unidas Podemos, añadiendo que si no llegan a un pacto habría otras fórmulas como un «acuerdo de investidura» que permita al POSE gobernar en solitario con el voto de Unidas Podemos y que los de Iglesias deben «pensárselo mucho» para no votar con «la ultraderecha».«Sea prudente a la hora de decir lo que piensa, porque quizá alguien puede pensar que usted no quiere un Gobierno de coalición», le respondió Iglesias, que consideró una «falta de respeto» que el líder socialista plantee que si no llegan a un acuerdo las alternativas sean darles «apoyo gratis» o estar con Vox.

Durante su turno de intervención, la diputada gallega de En Marea Yolanda Díaz pidió a Sánchez que tenga en cuenta la agenda gallega con una financiación más justa para la comunidad, la atención a los sectores estratégicos de Galicia y la transferencia de la AP-9..