Casado rechaza abstenerse porque Sánchez es «rehén de los independentistas» y «no es de fiar»

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 22/07/2019

«Usted no es de fiar». El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado rotundamente la posibilidad de que su partido se abstenga para facilitar la formación de un Gobierno, tal y como le ha exigido reiteradamente Pedro Sánchez. Después de que el líder del PSOE interviniera por la mañana durante dos horas sin hablar de Cataluña, la crisis independentista ha protagonizado el debate con el líder popular. En una duro discurso, Casado ha reprochado al candidato a la investidura que tratara de ocultar «el elefante morado con lazo amarillo» que había en el Congreso, en referencia a la ausencia de alusiones en su intervención matinal a su socio preferente de Unidas Podemos y a sus supuestos acuerdos con los secesionistas de ERC, cuyo voto es necesario para poder ser investido.

«¿Qué ha venido hacer aquí?», le pregunto Casado a Sánchez, poniendo en duda incluso que quiera ser elegido presidente del Gobierno. «Sinceramente, no lo parece», le dijo, tras reprocharle haber utilizado «dos horas para no decir nada o casi nada». «¿Quién es usted realmente?», le pregunto también Casado al presidente del Gobierno en funciones, al que acusó de llevar «tantas metamorfosis» que «no sabemos si estamos en el no es no o en el sí porque sí». Lo acusó de ser «rehén de los socios de la moción de censura» porque llegó a la presidencia del Gobierno «a caballo de los socios de los que hoy se avergüenza en esta cámara». «Cuando acabe esta sesión tendrá demasiados acreedores en su cuenta», le espetó a Sánchez, al que advirtió de que «con los radicales puede ser usted investido, pero no puede gobernar». «Aun no sabemos con quién quiere formar Gobierno. Debe de ser indignante para sus supuestos socios», añadió, tratando de agrandar la brecha entre el PSOE y Unidas Podemos.

Frente a la permanente petición de Sánchez de que el PP se abstenga para que España tenga un Gobierno y el propio Casado pueda liderar la oposición, el líder popular lo acusó de estar jugando a «un juego de trileros ocultando la bolita amarilla» y «la bolita morada de Podemos» culpando a la vez a la oposición de su falta de apoyos. En su intervención, admitió que era difícil darle réplica a Sánchez porque «se ha guardado todas las cartas en la mano» y añadió que hubiera sido mejor escuchar primero los discursos de los portavoces de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de ERC, Gabriel Rufián, para saber cuáles son realmente sus planes para gobernar. Casado llegó a reprochar a Sánchez haber incumplido su obligación como candidato a la investidura al no presentar un programa de Gobierno sino un «trampantojo electoralista». Por ello, le acusó de no estar «a la altura para ser investido presidente», de seguir «contemporizando con los que quieren romper España" y de situarse «en el lado equivocado de la historia» por haber abandonado el constitucionalismo para aliarse con los que quieren acabar con la Constitución.

Frente a la respuesta de Sánchez de que él sí había hablado de Cataluña porque hablar de los problemas de España es hacerlo de los de todas sus comunidades y de la acusación del socialista de utilizar a Cataluña para «disfrazar su deslealtad con España», Casado le advirtió de que será «responsable» si «no hace nada para evitar que la ilegalidad siga campando a sus anchas en Cataluña. «Qué más nos gustaría que fuera una comunidad autónoma más», afirmó, añadiendo que lo que esta sucediendo allí es «un delito que el presidente del Gobierno en funciones está relativizando».