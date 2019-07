El PSOE da por hecho que habrá un Gobierno de coalición con Unidas Podemos

Gonzalo Bareño

; Iglesias comunica a Sánchez que renuncia a estar en el Gobierno Está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos ni excusas para formar la próxima semana un gobierno conjunto de PSOE y Unidas Podemos. EUROPA PRESS

Exige una presencia proporcional, lo que supondría ocupar un tercio de las carteras

«No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dio ayer un giro radical en su estrategia de negociación con Pedro Sánchez al renunciar a lo que el propio líder del PSOE calificaba como el único «escollo»: su presencia en el Ejecutivo.

Horas después de que los socialistas anunciaran que estaban abiertos a incorporar a cualquier dirigente «representativo» de Podemos y sus confluencias con la excepción de Iglesias, el líder morado se plegó a las exigencias de Sánchez y publicó un mensaje en el que afirmaba que «estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos».

