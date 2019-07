El PNV insta a apoyar al PSOE ahora, «porque en septiembre se complicará más» la investidura de Sánchez

0

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, hizo un llamamiento a los actores implicados a impulsar ahora la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque entiende que en septiembre se complicará con la situación de Cataluña una vez que se haga pública la sentencia sobre el desafío independentista, que puede provocar un cierre de filas en los partidos secesionistas. «Las cosas van a avanzar en el plano judicial con el procés, viene la Diada, la situación interna en Cataluña con una posible convocatoria electoral, todo complicaría más la cosa», valoró el político vasco en una entrevista en TVE. «Ojalá haya movimientos entre el PSOE y Podemos», deseó Esteban.

Iglesias, clave

En todo caso, el portavoz parlamentario entiende que todo pasa por Podemos, porque sus 42 escaños son esenciales en el proceso que se inicia el lunes. «La clave de todo esto no es que PSOE y ERC lleguen a un acuerdo, la clave es que Podemos llegue a un pacto con el PSOE. Sin los 42 votos favorables de Podemos no hay nada que hacer», valoró Esteban.

El dirigente del PNV evitó asignar culpas a PSOE y Podemos por no entenderse, aunque achaca la escasa sintonía a que no hay costumbre en la negociación de una coalición, y a la personalidad de los líderes. Con todo, consideró que tras los resultados que arrojaron las elecciones del 28 de abril la negociación «tenía que ser lineal». «Después de haber evitado el tripartito de derechas, los acuerdos deberían ser sencillos, pero parece que no es así», señaló.