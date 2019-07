Ábalos afirma que el PSOE se centrará ahora en hablar con Casado porque «España necesita un Gobierno ya»

0

Redacción 18/07/2019 11:15 h

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura que el PSOE va a poner el foco en intentar que el Partido Popular facilite la investidura de Pedro Sánchez. Además, considera que la abstención de la formación de Casado «sería un gesto que no habría que pedírselo», porque según recuerda, ellos hicieron lo mismo con Rajoy. «Igual mañana les viene bien a ellos», ha insistido, recalcando que «no se puede siempre estar en la parte buena de las cosas».

En una entrevista en Onda Cero, Ábalos ha admitido que sería una opción «casi dentro de la desesperación» que la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saliera adelante con los votos a favor de los partidos nacionalistas y la abstención de Podemos. «Cuando lo racional es imposible, se nos ocurre todo tipo de artificios». Así, considera que «la aritmética saldría muy forzada y políticamente casi dentro de la desesperación» al sacar la investidura con el apoyo de ERC, PNV, Bildu, Compromís y PRC a Sánchez. Asimismo, Ábalos afirma que desde su formación no han vetado a Podemos porque «el veto se impone cuando alguien por naturaleza o por derecho le corresponde».«No es que Iglesias no pueda ser ministro, incluso presidente del Gobierno, pero el hecho de no elegir no entraña un elemento de veto, porque sino estarían vetados todos los españoles y todos los diputados que no entren en el Consejo de Ministros».

También confiesa que no han hablado con el líder de la formación morada sobre el tema y expone que para debatir no está el Consejo de Ministros, sino el Congreso, por lo que no ve necesario que Podemos esté dentro del Gobierno.