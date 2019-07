Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Cs, se da de baja del partido por el veto a Sánchez

0

Redacción 17/07/2019 20:46 h

Uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, se ha dado de baja del partido, según han confirmado fuentes de la formación, por discrepancias con la decisión de Albert Rivera de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De Carreras, han concretado las mismas fuentes, anunció su baja en Ciudadanos hace meses, después de que la Ejecutiva del partido decidiera por unanimidad no pactar con Pedro Sánchez, una medida que adoptó la dirección el 18 de febrero pasado y se ratificó el 24 de junio.

Hace un mes, De Carreras, profesor de Derecho Constitucional, escribió un artículo en El País en el que pedía al presidente de la formación, Albert Rivera, que buscara un pacto con Pedro Sánchez para dar estabilidad al Gobierno, informa Efe. Le acusó de dar prioridad a los supuestos intereses del partido por encima de los intereses de España y reprochó a Rivera haberse convertido en un «adolescente caprichoso».

La marcha de uno de los históricos de Ciudadanos se suma a otras bajas destacadas en la formación por estar en desacuerdo con el veto a Sánchez, entre ellas la del portavoz económico, Toni Roldán, o la dimisión del eurodiputado Javier Nart de la Ejecutiva.