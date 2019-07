El divorcio de Unidas Podemos en La Rioja frustra la investidura de la socialista Andreu

0

La Voz de Galicia r. g.

maddrid / colpisa 17/07/2019 05:00 h

La investidura de Pedro Sánchez se dirime en un circo de múltiples pistas, y una de ellas está instalada en La Rioja. Unidas Podemos lanzó un aviso desde allí al líder socialista al frustrar este martes la investidura de la socialista Concha Andreu como presidenta autonómica después 24 años de Gobiernos del PP en esa comunidad.

La diputada del partido morado Raquel Romero votó en contra y dejó a la candidata del PSOE a un voto de la mayoría absoluta requerida para convertirse en presidenta de La Rioja. Andreu obtuvo el apoyo de 16 diputados, quince del PSOE y uno de la diputada de IU aliada con Unidas Podemos. Pero cosechó 17 en contra, doce del PP, cuatro de Ciudadanos y el de Romero. Si la candidata socialista no logra la mayoría simple, 17 síes, en la votación que se celebrará este jueves habrá repetición electoral dentro de dos meses.

La parlamentaria de Unidas Podemos había puesto como condición para respaldar a la candidata socialista que tres de las ocho consejerías del Ejecutivo autonómico fueran para su formación, a pesar de contar con un solo escaño en el Parlamento regional. Un requisito que no impuso la diputada de IU y compañera de lista, que alcanzó un acuerdo programático con el PSOE para votar a favor de la aspirante socialista.

Andreu había ofrecido a Romero un Ejecutivo de «corresponsabilidad» con cargos intermedios, pero sin formar parte de su Consejo de Gobierno. Un planteamiento similar al que ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez en sus negociaciones con Pablo Iglesias. La diputada del partido morado, una pablista convencida, rechazó la propuesta y durante el debate de este martes fue muy dura con la candidata, a la que acusó de ser «una marioneta dirigida desde Madrid» y colaboradora del «esperpéntico espectáculo» de Sánchez.

«Ahí no mando»

Iglesias dijo no tener nada que ver con lo que pasaba en La Rioja porque las direcciones de las federaciones de Podemos son «autónomas». «Ahí no mando y no puedo entrar», señaló durante una entrevista concedida a La Sexta. Se mostró convencido, no obstante, de que «habrá acuerdo» para la votación del jueves y Unidas Podemos no impedirá que gobierne la socialista Andreu.

Iglesias consideró además exagerada la demanda de tres consejerías de su compañera riojana porque «uno no puede pedir más que la proporción que otorgan los votos», aseguró, reforzando así sus pretensiones en un hipotético Gobierno con Sánchez.

Sin embargo, Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha llamado a La Rioja para pedir explicaciones por el voto en contra al Gobierno socialista y solicitar que se recomponga esa postura para poder llegar a un acuerdo con el PSOE.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declaró que su partido espera que tanto la diputada de Podemos en La Rioja como la organización que dirige Iglesias «rectifiquen» y este jueves esa comunidad pueda tener un Gobierno «progresista con Andreu al frente».

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, calificó de «decepcionante, frustrante y deplorable» el bloqueo de Podemos a la candidata socialista. E insistió en que el bloqueo es un acto decepcionante para los electores; frustrante para la izquierda y deplorable para el propio concepto de la política.

La parlamentaria que está ahora mismo en el punto de mira por tener en su mano la llave del Gobierno, salió este martes por la puerta de atrás para evitar el foco mediático. El secretario general de IU, Alberto Garzón, ha expresado públicamente a través de Twitter su agradecimiento y respaldo a la postura de la diputada de IU Henar Moreno, que sí votó a Concha Andreu.