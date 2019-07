El socialista Barbón, presidente de Asturias con el apoyo de IU

0

Cumplido el trámite, Adrián Barbón ya es el presidente electo del Principado de Asturias. El candidato socialista, que sucede en el cargo a Javier Fernández, ha sido elegido con los votos de PSOE e IU en segunda votación. En total, 22 apoyos, los 20 de su partido más los dos de la coalición. Como era de esperar, y al igual que el pasado viernes, Podemos se ha abstenido, al igual que PP, Ciudadanos, Foro y Vox.

Barbón es el noveno presidente de la democracia en Asturias. El socialista ha sido elegido después de que el pasado viernes no consiguiese mayoría absoluta. Se quedó a un solo voto. Barbón había negociado con Podemos, pero las diferencias entre las dos formaciones propiciaron que al final no hubiese acuerdo, por lo que fue necesario esperar al lunes.

El sistema asturiano no contempla la posibilidad de votar en contra, por lo que en segunda ronda el candidato con más votos es elegido presidente. A pesar de que en un primer momento la popular Teresa Mallada se había planteado la posibilidad de optar al cargo, finalmente lo descartó. Con el camino despejado, Barbón solo necesitaba el voto de sus compañeros de partido para ser investido y no ha habido sorpresas. Aunque no era necesario, también contó con el respaldo de IU. El siguiente paso para que Barbón sea investido será la celebración de un pleno el próximo sábado. Ahí prometerá su cargo como presidente del Principado. Será entonces cuando detallará el nombre de sus compañeros de gobierno. Lo que sí ha dejado claro es que será un Ejecutivo paritario.

Una vez elegido presidente, Barbón ha mostrado su disposición a hacer una gestión «cercana, rigurosa, seria y consciente de lo que se juega Asturias» durante una legislatura en la que espera que se note también el cambio generacional. Una vez más, ha tendido la mano al resto de partidos para conseguir acuerdos en asuntos clave como la industria, el envejecimiento y en materia fiscal.