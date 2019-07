Podemos llama «irresponsable» a la candidata socialista en La Rioja e insiste en que su voto «no es gratis»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 16/07/2019 11:42 h

El voto de una de las dos diputados de Unidas Podemos cierra, hasta ahora, la posibilidad de un cambio de gobierno en La Rioja, un feudo donde tradicionalmente gobernaba el PP. Concha Andreu, la candidata del PSOE, ya cuenta con los quince votos de su grupo y el de la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, Hernar Moreno. Pero, para ser investida, precisa también el de la otra diputada por esta coalición, Raquel Romero para superar los doce del PP y los cuatro de Ciudadanos. Y todo apunta a que no contará con ese apoyo.

La diputada regional de Podemos Raquel Romero ha culpado a Andreu de «actitud irresponsable» por «no negociar» y ha insistido en que el voto de su partido «ni se compra ni se vende, no es gratis». En la segunda sesión de la investidura de la candidata del PSOE, Romero, en un discurso muy duro que ha durado apenas los 10 minutos que tenía asignados, Romero no ha dicho expresamente el sentido de su voto, aunque ha dejado claro por sus palabras que será contrario a Andreu.

Así, ha apuntado que «hoy es un día triste» para La Rioja, por la «irresponsable actitud» de Andreu, a la que ha acusado de «intentar culpar de su fracaso a este Parlamento». «Lo suyo es puro márketing, son marionetas dirigidas desde Madrid. Dejen de ser cómplices de la farsa de Sánchez, y háganse de valer frente a Madrid. Solo así tendrán el respeto de este Parlamento y de toda La Rioja», ha criticado.

En su respuesta a Raquel Romero, Concha Andreu ha considerado «lamentable» la intervención de la diputada de Podemos, a la que ha llamado «a pensar en La Rioja, no en intereses concretos». Le ha echado en cara que «no ha dicho ni una palabra de programa» y ha incidido en que «nuestro interés es el bien los riojanos».

Para la candidata del PSOE, «la coalición UP en La Rioja no existe, lograron dos escaños que son fundamentales para la mayoría absoluta», por lo que ha señalado que «no es tiempo de mayorías absolutas, sino de negociar». Con este fin, ha recordado, «negociamos con IU por el futuro progresista de La Rioja». Y, respecto precisamente a las negociaciones con Podemos, ha criticado que «he estado sentada con los negociadores, y usted ni una, así que no me diga nada de las negociaciones».