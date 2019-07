Los cuatro detenidos por una presunta violación en grupo en Manresa vuelven al escenario de los hechos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Agencias

Redacción /La Voz 15/07/2019 20:40 h

Los Mossos d'Esquadra han trasladado la mañana de este lunes a los cuatro detenidos por una presunta violación en grupo de una menor, de 17 años, en Manresa (Barcelona) al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Según ha podido comprobar Europa Press, los investigadores han trasladado a los cuatro detenidos al número 17 de la calle de l'Aiguader sobre las 13 horas y han estado con ellos en el interior unos 30 minutos. El interior está lleno de basura, excrementos, latas vacías y restos de comida. Allí, presuntamente, los cuatro jóvenes agredieron sexualmente a la chica el fin de semana. Ella habría acudido voluntariamente al piso pero allí los hombres la violaron, según su propia denuncia.

A este escenario han regresado hoy para presenciar el registro de los agentes. Lo han hecho esposados y cubiertos para no mostrar su rostro. Está previsto que pasen a disposición judicial en los próximos días. Sus vecinos, incluso otros okupas, hablan mal de ellos. Según aseguran, hacían mucho ruido, faltaban al respeto y en el recinto se celebraban fiestas donde se movían drogas. Pero las denuncias no han podido evitar la agresión.

Posteriormente, los agentes los han sacado uno a uno del edificio con la cara tapada y los han reconducido a la comisaría, donde están desde su detención este domingo.

La policía catalana informó este domingo a Europa Press de que la víctima había acudido a la comisaría para prestar declaración y presentar la denuncia.

La policía investiga otros dos casos: uno en Guipúzcoa y un segundo, de nuevo, en los sanfermines

La Ertzaintza investiga un delito de agresión sexual contra una joven cometido este sábado en la localidad guipuzcoana de Beasáin aunque, por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con el caso, según informó ayer a Efe el Departamento de Seguridad.

Los hechos, que fueron denunciados por la víctima y sobre los que la Policía autonómica vasca no ha ofrecido más detalles, tuvieron lugar en la madrugada del sábado. Según publica el diario Noticias de Gipuzkoa, la mujer fue abordada en pleno centro de la localidad cuando iba a trabajar. Asimismo, el relato de los hechos de la víctima y la exploración médica practicada son compatibles con un delito contra la libertad sexual. La investigación intenta esclarecer ahora si la joven fue abordada por uno o dos hombres cuando se disponía a acudir a su trabajo, momento en que fue conducida contra su voluntad a un portal, lugar en el que la policía ya ha tomado muestras.

Cientos de vecinos participaron ayer en una multitudinaria concentración convocada por el Ayuntamiento de la localidad para condenar los hechos y mostrar su solidaridad con la víctima.

Los sanfermines, de nuevo en el punto de mira

Pero ahí no terminan los casos de agresiones sexuales de los últimos días, ya que una moción del Ayuntamiento de Pamplona ha sacado a la luz que una mujer denunció una agresión sexual durante los sanfermines de este año. Sin más aclaración que «ante la denuncia de agresión sexual presentada estos sanfermines por una mujer, por unos hechos ocurridos en la madrugada del 6 al 7 julio», el consistorio municipal aprobó dos mociones, en las que manifiesta su firme y rotunda condena «a esta nueva agresión sexista» y muestra su apoyo a la víctima.

Pero este no ha sido el único caso, ya que el diario eitb.eusinformó el pasado lunes de la detención de un hombre como presunto autor de otra agresión sexual denunciada ese mismo día también durante los sanfermines. «El sospechoso ha sido arrestado por una patrulla que se encontraba en las inmediaciones del baño público donde han ocurrido los hechos, en torno a las ocho de la mañana», indicó el diario. El alcalde de la ciudad, Enrique Maya, señaló que «se trata de un tema de abuso y no de agresión», relacionado con unos «tocamientos». Por su parte, Geroa Bai Pamplona mostró ayer su malestar por «la falta de información del alcalde», respecto a estos dos casos. Denuncian haberse enterado por los medios de comunicación y que no se haya reunido la junta de portavoces hasta ayer mismo.

Los agentes han iniciado una investigación y recopilación de pruebas, y los cuatro jóvenes pasarán a disposición judicial cuando concluyan las diligencias para configurar el atestado.