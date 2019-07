Las riñas entre Podemos y PSOE retrasan la investidura en Asturias

0

La Voz de Galicia Susana Díaz Machargo

Oviedo / La Voz 13/07/2019 05:00 h

No ha habido sorpresas. Adrián Barbón tendrá que esperar al lunes para convertirse oficialmente en el presidente del Principado. El candidato del PSOE a la investidura no consiguió este viernes los apoyos necesarios para sumar la mayoría absoluta necesaria en la primera votación, después de que el Consejo Ciudadano de Podemos decidiera no respaldarle. En la segunda cita, Barbón solo necesitará una mayoría simple, por lo que tiene garantizada la elección con sus 20 diputados y con los dos de Izquierda Unida (IU), formación con la que sí han alcanzado un acuerdo. En la primera ronda, el resto de los grupos parlamentarios (PP, Ciudadanos, Foro, Vox y Podemos), se abstuvieron, ya que la peculiaridad del sistema asturiano impide votar en contra.

Antes de las votaciones, intervinieron los portavoces de los siete grupos con representación en la Cámara, que expresaron sus prioridades y justificaron sus razones para no apoyar a Barbón. Una nueva generación de políticos millennials ha llegado al Parlamento asturiano con intención de renovarlo, empezando casi por el futuro presidente, que acaba de cumplir 40 años. Todos, salvo Vox, mostraron su disposición a alcanzar el consenso en los grandes temas pendientes, como la demografía.

Una de las incógnitas que se desvelaron es el punto en el que se encuentran las relaciones entre PSOE y Podemos, dos fuerzas que en el último mandato protagonizaron multitud de desencuentros.

El intercambio más tenso de críticas fue el suyo. Los que están llamados a ser socios prioritarios siguen instalados en la desconfianza. Coinciden en los planteamientos globales, incluso en las prioridades, pero no son capaces de bajar al terreno de los acuerdos. Podemos cargó contra los socialistas por despachar la negociación en cuatro días, con un folio y medio de propuestas que enseñó. El PSOE cargó contra los podemitas por exigir siempre máximos y por su escasa solidez en la planificación económica. No parece posible, con lo visto en sede parlamentaria, que se firme un pacto.

Podemos cree que tanto la aritmética como el sistema asturiano han jugado en su contra. Los socialistas no han sentido la presión de tener que pactar para Gobernar. Una vez descartada la posibilidad de que la derecha sumara suficientes diputados, sabían que sus votos eran suficientes para salir en segunda ronda, por eso la portavoz de la formación morada, Lorena Gil, está convencida de que nunca tuvieron una vocación sincera de llegar a acuerdos. Barbón, en cambio, aseguró que no pierde la esperanza pero el resto de su respuesta no pareció demasiado optimista. Recordó, por experiencia, que el presupuesto «no estira como un chicle» y que lo que tienen que hacer los políticos que gestionan es «priorizar».