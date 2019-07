Mañueco toma posesión como presidente de Castilla y León escoltado por Rajoy y Casado

0

La Voz de Galicia

13/07/2019 05:00 h

Cientos de personas han arropado al popular Alfonso Fernández Mañueco en el acto de su toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León -el séptimo de la democracia en la Comunidad-, que ha tenido lugar ese viernes en el Parlamento autonómico y que ha calificado como el momento político «más importante» de su vida, según informa Europa Press.

Entre los asistentes, ha destacado la presencia del presidente del PP, Pablo Casado y del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además del jefe en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. También ha estado presente la exvicepresidenta del Gobierno con Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría.

Como representante del Gobierno central ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Consumo en funciones, Reyes Maroto, acompañada de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.

En su discurso de toma de posesión, Fernández Mañueco ha hecho especial referencia a sus antecesores en el cargo, en concreto, a los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, cuya labor ha alabado a pesar de «diferencias ideológicas», y los populares Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, a quienes ha agradecido su «confianza, labor y enseñanzas».

Emocionado

Mañueco se ha mostrado visiblemente emocionado al recordar a sus padres, a quienes ha reconocido tener «muy presentes» aunque ya no estén y que le inculcaron «la importancia de ser una buena persona, una persona trabajadora y que no hay mejor legado que la honestidad».

«No hay mayor satisfacción que la de servir a esta tierra con la convicción y la entrega con la que asumo esta presidencia y lo hago con la humildad que me impone la responsabilidad de estar a la altura de lo que merecen los dos millones y medio de personas de esta tierra», ha concluido, antes de verse arropado por la ovación de los asistentes.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha rehusado a valorar los candidatos a las consejerías de la Junta que han aparecido estos últimos días en los diferentes medios de comunicación y asegura que la conformación del equipo de Gobierno autonómico se conocerá la semana que viene. «Más pronto que tarde», ha matizado.

Igea, que será vicepresidente de la Junta y consejero de Regeneración y Transparencia, ha bromeado a preguntas de los periodistas, minutos antes de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como jefe del Ejecutivo regional, sobre los nombres que han aparecido en los diferentes medios de comunicación. «Leo a menudo la prensa para saber lo que he hecho el día anterior», ha ironizado para insistir en que es Fernández Mañueco, como presidente, el que los tiene que «confirmar».

«Pueden ser los nombres que aparecen en la lista, o pueden ser otros, pero hablar de ello hoy no me parece ni elegante ni correcto», ha sentenciado para insistir en que la composición se conocerá la «semana que viene», sin entrar a especificar si será el lunes o no. «Espero que más pronto que tarde», ha concluido.