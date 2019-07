Abel Caballero: «Con los independentistas ni a tomar café en la esquina»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press

13/07/2019 13:54 h

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) se mostró este sábado contrario a una nueva convocatoria de elecciones generales: «De ningún modo», dijo el regidor que establece como línea roja que «el Gobierno esté a expensas» de los 26 votos de los independentistas catalanes (Junts per Catalunya y ERC) y de EH Bildu: «Yo, particularmente, con esa gente ni a tomar café en la esquina», explicó Caballero.

Aunque Caballero considera que la solución no es pactar con los independentistas, también censura «la vara de medir incomprensible» de PP y Ciudadanos en relación a esos 26 votos «que cuentan». «Si esos votan no a la investidura, ¿el voto es bueno? Si votan sí a la investidura el voto es malo y Ciudadano y PP dicen: esto es una catástrofe porque ese voto es malo. ¿Y si votan con ellos es bueno? Algo no funciona», añade.

En opinión del líder socialista, PP y Ciudadanos se oponen «con unas y dientes» a la investidura de Pedro Sánchez, lo que indica que «sin duda están queriendo nuevas elecciones», pese a que esto perjudicaría la imagen de España. También reconoce tener «alguna pequeña duda» respecto a que Podemos no quiera también una cita con las urnas, cuando los ve «intentar anclarse en priorizar tener puestos puestos en un gobierno».

Para Caballero la solución no es un gobierno de coalición con Podemos ya que no sumaría una mayoría absoluta en el Congreso: «Si la coalición no garantiza mayorías, resta, no suma», añade e insiste: «Un gobierno de coalición de PSOE y Podemos no tendrá mayoría nunca o la tendrá con gente que no queremos», en relación al apoyo necesario de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu y vaticina también que «otros socios de referencia no van a votar eso».

Dicho esto, el regidor de Vigo reclama a Podemos «reflexionar y rectificar» la demanda de puestos de responsabilidad en Gobierno y los invita a «no menospreciar la capacidad que tiene de gobernar un secretario de Estado, un secretario general o un subsecretario»: «La Administración tiene mucha capacidad en la toma de decisiones», dice Caballero que, al igual que Sánchez, considera «generosa» la propuesta socialista: «El planteamiento del presidente del Gobierno está siendo muy adecuado y muy meditado», afirma.

En cuanto a la posición defendida por exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, que se muestra partidario de un gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos, Caballero asegura que «la aritmética funcionaría», al obtener mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, también considera la opción de que Ciudadanos se abstuviera para facilitar el gobierno al PSOE «y, por tanto, que hubiera un gobierno estable con cooperación parlamentaria y apoyada también por Podemos»: «No me disgusta en absoluto un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos en la investidura y de geometría variable en la aprobación de leyes», dice. Pero también lamenta las posturas de la formación naranja y morada, al considerar que con este tipo de actitud «existe el riesgo de que no haya gobierno nunca»: «Si los que dicen: ay qué bien, que estamos nosotros aquí -me refiero a Ciudadanos y a Podemos-, pero eso sí: ni pactamos ni votamos. Oiga, usted está empobreciendo el Parlamento porque opina que no hay que pactar y esto sí que es un problema serio», concluye.