Y tú, ¿cómo recuerdas el secuestro que marcó el declive de ETA?

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 10/07/2019 18:27 h

A algunos los cogió en la playa. Otros, merendaban y se topaban con la noticia en el televisor. Veraneantes que viajaban en coche ponían la radio y escuchaban la última hora: A las cuatro de la tarde del jueves 10 de julio de 1997 era secuestrado por ETA Miguel Ángel Blanco.

Hoy se cumple el 22 aniversario del secuestro por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco. En la memoria colectiva de todo un país desde entonces, asi contamos aquellos terribles sucesos de julio de 1997 en @informesemanal --> https://t.co/pooA1lAXpB pic.twitter.com/Rwfevi3idg — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) July 10, 2019

Obviando sus ideas (era concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua), quizás el único motivo de la actuación terrorista, Blanco era hijo, novio y un joven, en muchos aspectos, ejemplar. Hacía nueve días, la Guardia Civil había liberado a José Antonio Ortega Lara, tras 532 días de encierro en un zulo de Mondragón (Guipúzcoa) y detenido a los cuatro terroristas implicados. El comando Donosti buscó un macabro golpe de efecto y fijó su objetivo en el edil popular.

Los españoles se debatían entre la esperanza de que saliera con vida del cautiverio y el temor de que, como tantas otras veces, acabase asesinado, como finalmente ocurrió. La tarde del día 12 fue tiroteado y luchó por su vida hasta que falleció la madrugada del domingo día 13. Lo dejaron agonizando hasta que dio con el un sargento de la Guardia Civil. Nada pudo hacerse por salvarle. Para los terroristas, Miguel Ángel Blanco es un número, la víctima 778 de un total de 829. Para el resto de la sociedad fue la simbólica gota que colmó el vaso de una trayectoria terrorista ya injustificable. Aquel rechazo cívico recibió el nombre de espíritu de Ermua. Las multitudinarias manifestaciones de las manos blancas y un cántico repetido por todo el territorio: «ETA, aquí tienes mi nunca». En cierto modo, hace dos décadas le perdimos el miedo a los terroristas y ese clamor popular supuso a la postre el declive de la banda hasta que en 2011 se produjo el cese definitivo de la actividad armada (en 2017 fue el punto y final con el desarme y el anuncio de disolución).

La de Miguel Ángel Blanco fue la crónica de una muerte anunciada. Estaba claro que el Gobierno no iba a ceder ante ETA, que exigía para su liberación el acercamiento de presos de la organización terrorista al País Vasco. Pero al mismo tiempo, empezaba a escribirse la crónica de otra muerte, la del terrorismo etarra. Un «proceso de paz» que empezó tenue con el Pacto de Estella en 1998 y el inicio de una tregua indefinida rota un año después. Sin embargo, el diálogo entre el Gobierno vasco y central con ETA había empezado y aunque la muerte del político socialista catalán Ernest Lluch, favorable al diálogo o incluso el patinazo del Gobierno Aznar el 11-M hizo que se enturbiase el proceso, el final se acercaba.

Un vasco muy vinculado a Galicia

Los restos mortales de Miguel Ángel Blanco descansan desde noviembre del año 2007 en el camposanto de Faramontaos, en el municipio ourensano de A Merca. Una crónica en La Voz de Galicia, detallaba cómo el día 23 eran trasladados los restos mortales hacia Galicia: «El féretro llegó envuelto en una funda especial y en la más estricta intimidad. El sacerdote rezó un responso ante no más de diez personas al tiempo que los restos eran bajados al sepulcro, de reciente construcción. No estaban los padres ni la hermana de Miguel Ángel. No querían revivir la tragedia». En la noticia firmada por Jesús Manuel García se explica, en boca del tío de Miguel Ángel, Aurelio Garrido, los motivos del traslado: «Miguel Ángel xa está onde ten que estar». Sus padres, tras diez años en el cementerio vasco querían llevarlos al pueblo materno. Otro periodista de La Voz, Pablo Carballo, se desplazaba hace dos años a A Merca para acercarse en vídeo a los veranos que el pequeño Miguel Ángel pasaba en tierras gallegas.

Además del conjunto escultórico que recuerda la figura del concejal asesinado, en el municipio orensano se suceden periódicamente los homenajes, en los que suele estar presente su hermana, Marimar Blanco. En 2017, además, se le concedió a título póstumo la Medalla de Galicia.

Las redes sociales se llenan de mensajes de recuerdo

El nombre del edil del PP se ha convertido en trending topic en Twitter. Dirigentes y partidos políticos, además de ciudadanos anónimos han compartido en la red sus publicaciones.

Olvidarlo es traicionar a todas las víctimas de ETA.#INMEMORIAM🌹 pic.twitter.com/rqpYwl6oZT — Carlos García (@carlosdavidgf) July 10, 2019

22 años de aquella inhumana cuenta atrás que terminaría con tu joven vida. Tal y como te prometí, jamás permitiré que te arrebaten tu dignidad y tu memoria. El gran legado de unidad que nos dejaste frente al terror, debería mantenerse en el tiempo como homenaje a las Víctimas. pic.twitter.com/c719a5Dmpf — María del Mar Blanco Garrido (@MariMarBlanco_) July 10, 2019

Hace 22 años, toda España se sobrecogió con el secuestro de Miguel Ángel Blanco a manos de los crueles terroristas de ETA. Me emociona compartir este homenaje con la voz de su hermana @MariMarBlanco_ realizado por el 20 aniversario de su asesinato. #memoria pic.twitter.com/rI83WDJ6rx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 10, 2019

Hace 22 años ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco. La sociedad española se unió entonces como nunca antes para exigir su libertad. Le asesinaron. La unidad y la democracia lograron vencer al terrorismo años después. La memoria de las víctimas fortalece nuestra paz y convivencia. pic.twitter.com/Y92QuEPOf5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2019

Se cumplen 22 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco por defender la libertad como concejal de @populares, y su memoria está, si cabe, más presente que nunca. Las víctimas del terrorismo son héroes; nuestro compromiso sigue intacto por su memoria, verdad, justicia y dignidad. pic.twitter.com/ElHyGSq9HV — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 10, 2019

