Sánchez amenaza a Iglesias: si no cede, elecciones el 10 de noviembre

09/07/2019

El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantuvieron este mediodía su quinta reunión de cara a allanar el proceso de investidura del primero. Sin embargo, en vez de avanzar, parece que caminan hacia atrás, como los cangrejos. Las posiciones están más distantes que nunca, mucho más alejadas de lo que llegaron al primer encuentro, cuando se entrevistaron en plena resaca electoral tras las generales del 26 de mayo. Iglesias sigue empecinado en formar un Gobierno de coalición. Sánchez solo está dispuesto a permitir la entrada de gente con el carné de Podemos al frente de secretarías y subsecretarías de Estado, pero nunca en el Consejo de Ministros, en donde solo contempla el nombramiento de personas «independientes» acordadas por ambos.

La desconfianza entre Sánchez e Iglesias es tan evidente que en las últimas horas, las direcciones de Podemos y del PSOE se han cruzado reproches en público acusándose mutuamente de mentir, de filtrar informaciones intoxicadas a la prensa o de falsear el relato ante la opinión pública. El PSOE ha estallado este martes tras la reunión de dos horas en el Congreso. «Para formar un Gobierno es necesario que esta negociación se apoye en tres patas: lealtad, sinceridad y confianza. Y la mejor forma de establecer esa confianza no es descalificar a tu interlocutor o poner en boca del presidente del Gobierno propuestas que no se han producido», denunció la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, a la conclusión del encuentro. «Hace unas horas han vuelto aponer en boca del presidente palabras y compromisos que no existieron. Las ofertas de ministerios nunca se ha producido», zanjó. Lastra intentó retratar de esta manera a Pablo Iglesias como un mentiroso. El líder de Podemos sugirió este lunes, a pocas horas de su reunión con Sánchez, de que el presidente del Gobierno en funciones le había garantizado en su primer encuentro en Moncloa tras el 26M que estaba dispuesto a formar un bipartito.

Para intentar ablandar la posición de Podemos, el PSOE volvió a amenazar con una repetición electoral el próximo 10 de noviembre. «Los ciudadanos fueron muy claros en las urnas: quieren un Gobierno socialista y no entenderían un bloqueo, especialmente cuando no hay alternativa viable», dijo Lastra. Con ese «los ciudadanos no entenderían un bloqueo», la vicesecretaria del PSOE está advirtiendo a Pablo Iglesias de que le tocaría pagar el pato en una hipotética repetición electoral. «Hay límites que no puedo permitir. La confianza se construye día adía, y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto. No quiero pensar que el señor Iglesias esté buscando impedir por segunda vez que España tenga el Gobierno de izquierdas que los españoles han apoyado abrumadoramente», insistió, tratando de culpar al secretario general de Podemos, al que acusó de anteponer «los nombres del Consejo de Ministros que la política».

Por su parte, desde la ejecutiva de Podemos acusaron a Sánchez de estar enrocado. «Constatamos que no quiere negociar, sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único. No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene», aseguraron fuentes cercanas a la dirección. En el partido morado no compareció nadie para hacer una valoración del encuentro, pero las mismas fuentes han trasladado que Sánchez le dejó muy claro a Iglesias en su encuentro de este martes que, o sale investido en julio, o no habrá más posibilidades de negociar en el futuro un segundo intento de investidura. Es decir, o le apoya como presidente, o elecciones. La socialista Adriana Lastra confirmó esta tesis. «La investidura es el 23 de julio. Esa es la oportunidad. No hay segundas oportunidades».