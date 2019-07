La renuncia de Xavier Pericay ahonda la crisis interna en Ciudadanos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. B. F.

Madrid | La Voz 06/07/2019 14:05 h

La crisis interna por la que atraviesa Ciudadanos desde hace unas semanas, coincidiendo con la negativa de Rivera a explorar un Gobierno de coalición con Sánchez, tiene un nuevo episodio este sábado con la dimisión de otro integrante de la cúpula. El hasta ahora máximo responsable del Área de Educación de la formación naranja, Xavier Pericay, ha anunciado su dimisión «irreversible», asunto que le comunicó en privado a Rivera la pasada semana y que oficializó este sábado. Pericay también renuncia a la portavocía del grupo en el Parlamento balear, comunidad autónoma en la que fue derrotado hace unos meses en las primarias a manos de Marc Pérez Ribas.

«Desde que hubo las primarias en Baleares me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política. Rivera me pidió que siguiera en el Comité Ejecutivo», comentó a Europa Press, detallando que aunque le «haya afectado» la fractura en la dirección y la salida de algunos de sus compañeros, su marcha está desvinculada de la reciente salida de Toni Roldán o de Javier Nart, al entender que Cs debe respetar su promesa de la campaña. No obstante, sí admite que fue en el comité ejecutivo en el que quedó constatada la división dentro del grupo cuando acabó de madurar definitivamente su idea de abandonar la primera línea política y centrarse en escribir.«Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mis negocios que es escribir», expuso.