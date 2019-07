La posición negociadora de Sánchez se refuerza respecto a Iglesias y Rivera

0

La Voz de Galicia G. Bareño

Madrid / La Voz 03/07/2019 21:13 h

Los resultados del sondeo del CIS llegan en pleno inicio de las negociaciones para la votación de investidura que tendrá lugar el 23 de junio y el 25 en segunda votación y refuerzan la posición de Pedro Sánchez en su intento de convencer a Unidas Podemos de que le preste su apoyo para convertirse en presidente del Gobierno sin necesidad de formar un Ejecutivo de coalición con ministros de la formación de Pablo Iglesias. Los datos indican que la amenaza de unas nuevas elecciones con la que Sánchez presiona a Unidas Podemos sería más perjudicial para este partido, que perdería apoyos, que para el PSOE, que experimentaría un crecimiento muy notable, hasta el punto de obtener un 40 % de los votos. Una cifra que, de alcanzarse realmente, haría muy difícil que el resto de partidos siguieran impidiendo su investidura como presidente, aunque fuera para gobernar en solitario.

Unidas Podemos

Iglesias, contra las cuerdas. La estrategia impuesta por Pablo Iglesias de situar como prioridad de cualquier negociación la formación de un Gobierno de coalición en el que él mismo y otros miembros de su grupo ocuparan carteras ministeriales no está siendo bien valorada por los españoles. Las opciones de Unidas Podemos bajarían en caso de unos nuevos comicios. Una perspectiva que, en teoría, podría debilitar las exigencias de Iglesias antes de que se llegue a la votación que, en caso de ser fallida en dos ocasiones, llevaría a ese escenario de nuevos comicios si Sánchez cumple su promesa de no intentarlo de nuevo tras el verano. Además, en unas nuevas elecciones Íñigo Errejón, ex número dos de Podemos, podría presentar su propia candidatura, con lo que debilitaría aún más las opciones de Unidas Podemos. Pero en la posición de Iglesias influyen otros factores, como el debilitamiento de su liderazgo en el partido. Una cesión ante Sánchez sería vista como un fracaso y su liderazgo estaría aún más en entredicho, por lo que será difícil que ceda.

Partido Popular

El perfil bajo de Casado funciona. La estrategia que está llevando a cabo Pablo Casado , que ha limitado su presencia pública tras las elecciones y reducido el tono de sus ataques a Pedro Sánchez proponiendo que sea Albert Rivera quien pacte con los socialistas para impedir que el Gobierno de España quede en manos de los independentistas parece estar empezando a dar sus frutos. El sondeo del CIS registra una clara mejoría de los populares respecto al anterior barómetro, que situaba a los de Pablo Casado como cuarta fuerza política por debajo de Unidas Podemos. Ahora aparecen como terceros y suben 2,3 puntos. Casado adopta un perfil bajo, más de hombre de Estado, para tratar de consolidar su posición de líder de la oposición, que se reforzaría aún más si Ciudadanos acabara pactando con Sánchez.

Ciudadanos

Castigo a Rivera. Ciudadanos es víctima una vez más de sus malas estrategias durante las campañas electorales. El compromiso asumido en plena carrera hacia la Moncloa de no pactar en ningún caso con el PSOE de Pedro Sánchez le hizo dejarse una buena parte de los electores más progresistas de la formación. Pero ahora, ese compromiso parece volverse todavía más en su contra. Los de Albert Rivera no consiguen rentabilizar su giro a la derecha y tampoco sus pretensiones de erigirse en líderes de la oposición pese a que las urnas no les situaran en esa posición. Ciudadanos no solo no avanza después de las generales, sino que experimenta un retroceso, a pesar de que los pactos con el PP e indirectamente con Vox le vayan a dar un poder local y autonómico que hasta ahora no ha tenido.

Valoración de líderes

Casado, el único que mejora. En consonancia con los buenos datos que el barómetro atribuye al PSOE en unas nuevas elecciones, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue siendo el líder mejor valorado por los españoles. Sin embargo, pasa del aprobado al suspenso. En el mes de mayo logró una nota de 5,1, una de las mejores obtenidas por un líder de los principales partidos en los últimos años, pero ahora se queda en un 4,8. El popular Pablo Casado es por el contrario el único de los dirigentes de las grandes fuerzas políticas que mejora su resultado. Del 3,2 que obtenía en mayo como calificación pasa ahora a tener un 3,4. En lo que afecta a Pablo Iglesias, su bajada es incluso superior a la que experimenta Sánchez, bajando del 4,2 que obtuvo en el mes anterior al 3,4 actual, lo que lo iguala en valoración con Casado. A ambos les supera el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien, pese a bajar del 4 que lograba en mayo al 3,8 vuelve a ser el segundo mejor valorado por los españoles.

Sin cocina

No es estimación de voto. El sondeo es muy difícil de comparar con los resultados reales de las pasadas elecciones, aunque marca una tendencia. El propio CIS advierte de que no lleva cocina, al contrario que los barómetros electorales, por lo que no debe interpretarse como un modelo de estimación de voto.

La preocupación por la política, en su máximo desde 1985, aunque el paro lidera el ránking

El paro sigue siendo la primera preocupación de los españoles (62,5 %), según el barómetro del CIS hecho público este miércoles, seguido de los políticos, los partidos y la política, que inquieta a un 32,1 % de los ciudadanos. Este último interés ha escalado hasta su máximo histórico desde 1985 al alcanzar cuatro puntos más que hace un mes. Sin embargo, la del paro ha descendido, pues en el barómetro correspondiente al mes de mayo era del 64,6 %. Por su parte, el interés por la corrupción mantiene su senda descendente y se queda en un 25,7 %.

La encuesta del CIS, realizada entre el 1 y el 11 del pasado mes de junio, justo después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, con el Gobierno todavía en funciones y sin un claro acuerdo para la investidura, sitúa a los problemas de índole económica como la cuarta preocupación de los españoles, con un 25,4 %.

Como quinto y sexto elementos que más interés despiertan en los ciudadanos, la mencionada encuesta concluye con un empate entre los problemas relacionados con la calidad del empleo y los vinculados a la sanidad.

Otros de los principales problemas que preocupan a los españoles son la inmigración, con un 11,3 %, y los asuntos de índole social. A continuación, el tema que más inquieta a los ciudadanos, según la citada encuesta, es una hipotética independencia de Cataluña (9,9 %) del resto del Estado, problema este que curiosamente incluso desata más interés que las pensiones, (9,5 %). Como también sucede que los problemas medioambientales (1,8 %) superan a la preocupación por la monarquía (0,3 %) o el fraude fiscal (0,1 %).