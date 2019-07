Ciudadanos levanta el veto y ya negocia con Vox y el PP la investidura de López Miras como presidente de Murcia

0

04/07/2019 13:10 h

Representantes de PP, Ciudadanos y Vox llevan reunidos desde primera hora de la mañana en la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, para intentar llegar a un acuerdo que permita la investidura esta tarde del popular Fernando López Miras como presidente de la comunidad.

Según fuentes del PP en Génova, la reunión se ha iniciado alrededor de las 9.30 horas en una de las salas de juntas del parlamento murciano. A la reunión asisten, por parte del PP, su secretario general, Teodoro García Egea, junto al portavoz del equipo negociador del partido en la Región, José Miguel Luengo; por parte de Ciudadanos, el diputado Miguel Garaulet, y por parte de Vox, su presidente en Murcia, Pascual Salvador, y el negociador de este último partido Luis Gestoso, según informa Efe.

Finalmente, Ciudadanos ha renunciado a las que hasta hoy mismo habían sido sus tesis y se ha sentado a negociar un acuerdo a tres bandas entre su formación, el PP y Vox para facilitar la investidura del popular Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia. Es la primera ocasión en que Cs se sienta en la misma mesa a pactar con Vox, ya que hasta ahora había optado por la fórmula andaluza de alcanzar acuerdos con el PP como intermediario con la formación de Santiago Abascal.

El número dos del PP, Teodoro García Egea, dirige personalmente en Murcia las negociaciones entre el partido de Rivera y Vox, con el objetivo de que lograr un acuerdo in extremis antes de que a las siete y media de esta tarde se inicie la sesión de investidura para votar, por segunda vez, la candidatura de Fernando López Miras. En la primera votación, el partido de Santiago Abascal votó en contra y tumbó las aspiraciones del popular. Se necesita que los cuatro diputados de Vox al menos se abstengan para que López Miras continúe como presidente.

Abascal advierte

No obstante, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este jueves a Ciudadanos de que no le admite «chantajes» y de que si al final el popular Fernando López Miras no sigue como presidente de Murcia, será por culpa del partido naranja.

Ha insistido, por tanto, en que es Ciudadanos el que tiene la llave para que los gobiernos de coalición con el PP salgan adelante.

A pocas horas de que se sepa si López Miras obtiene los suficientes apoyos para ser investido, Abascal ha señalado al partido de Albert Rivera como el responsable de que las negociaciones no cuajen, fracasada la primera votación de la investidura.

«Las cosas claras y la verdad sin trampas: en Murcia solo puede haber gobierno de izquierda si Ciudadanos vota con ellos. En Madrid sólo gobernará Gabilondo si Ciudadanos se abstiene», ha remarcado en su cuenta de Twitter.

Y añade: «Solo habrá gobiernos de izquierdas allí donde Ciudadanos los permita con sus votos o abstenciones».

Con estas declaraciones, Abascal hace referencia al hecho de que Ciudadanos mantenga su negativa a firmar documentos que incluyan a Vox en un gobierno de coalición con su partido y el PP y a sentarse a negociar con la formación de extrema derecha, mientras «pretenden chantajearnos desde las portavocías».

Por tanto, Abascal insiste en que no van a convertirse en «sus cómplices para estigmatizar y humillar a nuestros propios votantes» y que no serán ellos quienes faciliten los gobiernos «de la izquierda frentepopulista».

«La actitud de Cs es una mezcla de la que durante años han mantenido los nacionalistas (el chantaje) y la que mantiene la izquierda (el 'cordón sanitario')», escribe Abascal.

No obstante, para el líder de la formación «la actitud del PP es incluso peor», puesto que, «al no denunciar el chantaje de Cs, y mantener una posición de equidistancia entre los chantajistas y los que deseamos llegar a acuerdos», anteponen el «cálculo electoral» al «bien común».

«Y a eso hay que sumarle que en el PP se enorgullecen de haber hecho trampas a Vox en los ayuntamientos y de incumplir sus acuerdos, cuando en realidad han hecho trampas y engañado (una vez más) a sus propios electores», añade Abascal en su mensaje.