Zapatero afirma que ser partidario de estudiar los indultos, si se piden, es «cumplir con la ley»

redacción / la voz 02/07/2019 05:00 h

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó una entrevista radiofónica en Onda Cero para matizar sus reflexiones sobre los indultos y la posibilidad de que de estos se beneficien los presos secesionistas, si es que se produce una sentencia condenatoria. «Soy partidario de que se estudien y que se respete la evaluación si es que, uno, hay una sentencia condenatoria; dos, si es que se piden y tres, que se deje al Gobierno que los estudie si es que tiene que llegar este trámite», destacó el expresidente. «Es cumplir con la ley -matizó- y esto es distinto a decir que yo soy partidario de los indultos. Eso es mentira. Es una gran fake news», reflexionó.

Después de que se infiriera de sus declaraciones en una entrevista la semana pasada, Zapatero recalcó que es «absurdo» hablar de ese escenario porque no se conoce todavía la sentencia, si los condenados lo pedirán y en qué condiciones se haría. Con todo, insistió en que respaldará al Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que estudiara los indultos. «El Gobierno tendrá las razones encima de la mesa y el conocimiento y la responsabilidad para, llegado el caso, decidir sobre este tema», opinó.

El escenario del día después

Zapatero insiste en que se debería pensar en el escenario justo después de la sentencia del desafío secesionista, ya que entiende que la crisis no se resolverá a tenor de una posible condena más leve o más severa. «Provocará efectos en todo el espectro político y me parece conveniente pensar en el día siguiente, y la sentencia ni para unos ni para otros puede producir el efecto de no buscar el camino del diálogo, como el único para resolver un problema político de primera magnitud», añadió.

Zapatero avisó «a los que pretenden una sentencia dura» que «no piensen que el problema se acaba» con la condena, y a los nacionalistas, que quieren un fallo suave, que si no es así se vuelvan a sentar a dialogar de todos modos. Entiende, además, que tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán, la Generalitat «empezó la ruptura».