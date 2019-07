La ministra Montero ve «impensable» la repetición de elecciones y pide a los partidos «abrir paso al Gobierno»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 01/07/2019 12:28 h

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha apelado este lunes de nuevo a la responsabilidad de los grupos políticos para que Pedro Sánchez sea investido porque, a su juicio, es «impensable» que no permitan un gobierno socialista y que tengan que repetirse las elecciones.

Montero se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, antes de intervenir en un curso sobre fiscalidad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y ha subrayado que «el menos interesado» en que los ciudadanos tengan que volver a pasar por las urnas es el PSOE porque «ha ganado de forma abrumadora» y «lo que corresponde es respetar la voluntad de los ciudadanos».

Por ello, cree que si otros partidos no hacen posible la investidura de Pedro Sánchez, a la que no ve «alternativa posible», tendrán que dar explicaciones. «Hay que animar a todos los actores políticos, PP, Ciudadanos y Podemos, a que realmente abran paso al gobierno socialista porque no hay ninguna otra alternativa y es evidente que los ciudadanos no votan para bloquear», ha enfatizado.

Así, ha defendido que los ciudadanos votan para conformar un gobierno, por lo que cree que «aquellos que no tienen alternativa, democráticamente y legítimamente, tienen que dejar paso para que se exprese y cristalice la voluntad popular».

La ministra, que ha recordado que mañana, martes, se fijará una fecha para la investidura, ha señalado que el Gobierno «tiene tendida la mano» a «dialogar todo lo que sea importante y necesario» porque es «fundamental» que el país pueda avanzar «con pie firme» y aprovechar las oportunidades de la recuperación económica.

«Necesitamos con urgencia que el país esté a pleno rendimiento, que el Ejecutivo pueda desarrollar la totalidad de sus competencias y entre ellas, la de conformar unos Presupuestos Generales del Estado, y también el reavivar la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal», ha incidido Montero.

De esta forma, ha añadido, se podría «revitalizar aquello que la crisis dejó tocado», como la Sanidad pública, la Educación, los servicios de dependencia, la política de vivienda y de inversión y, en definitiva, lo que permite «construir país»: la cohesión social y territorial.

Podemos insiste en tener ministros

Por su parte, la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado este lunes que la formación morada acudirá a la nueva ronda de consultas que convoque Pedro Sánchez «con voluntad de acuerdo» y esperando recibir por parte del PSOE una propuesta programática y de equipos. Mantienen que hasta la fecha no han recibido propuesta en firme y que van con la expectativa de escuchar.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo, han recordado que Sánchez debe liderar las negociaciones y lanzar esa propuesta formal a Iglesias que sea de «gobierno al completo», es decir, que incluya programa y equipos. «Iremos a escuchar, a ver si se materializa de una vez por todas», ha enfatizado Vera.

Tras esa reunión, y antes de la investidura, la formación consultará a sus inscritos para decidir si apoyan o no a Sánchez como presidente. Vera ha apuntado que es «momento de priorizar acuerdos y no desacuerdos» y que a pesar de que cada partido tiene sus propias opiniones en cuestiones de Estado, deben estudiar las medidas programáticas que ambas formaciones tienen en común y que tienen que ver con cuestiones de derechos sociales, de materia fiscal o de materia social.

Con todo, recuerda que no hay propuesta concreta, que no la ha habido en las cuatro reuniones que han mantenido ambos líderes y reitera que lo que se espera de un candidato es que tenga iniciativa. «Nosotros estamos listos, el equipo de negociación está claro», ha explicado, para comentar acto seguido que la propuesta de la formación sigue siendo la misma: un gobierno de coalición «que dé estabilidad y que ponga las políticas progresistas en el centro de la actividad política».