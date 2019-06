Pedro Sánchez: «España necesita un Gobierno en el mes de julio, no en agosto ni en septiembre»

El líder de Unidas Podemos busca apoyos de la UE para forzar una coalición

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ceden ni un milímetro. El presidente del Gobierno se la va a jugar a todo o nada en el debate de investidura en julio y apremia al líder de Unidas Podemos a que diga si acepta el gobierno de cooperación. Este vaticina que esa obstinación conduce al fracaso y desdeña la amenaza de elecciones. Sería «una irresponsabilidad», afirma.

El candidato socialista, explicó la portavoz gubernamental, no se va a echar atrás por falta de apoyos. «Vamos a poner el reloj en marcha en julio», dijo Isabel Celaá, quien también ratificó que la idea de Sánchez no es ir a una segunda vuelta. «Ningún buen alumno -explicó- lleva sus notas a septiembre». Además, acotó, si no hay acuerdo ahora es improbable que pueda cerrarse dos meses después.

