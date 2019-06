Otegi elude condenar a ETA en su entrevista en TVE

0

La Voz de Galicia

27/06/2019 11:36 h

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha eludido este miércoles condenar la violencia de ETA y se ha defendido con el argumento de que hizo «algo más importante» que eso, que fue «contribuir» a que la organización terrorista haya desaparecido.

Otegi ha sido entrevistado durante casi 40 minutos en el Canal 24H de TVE, una entrevista que ha generado una importante polémica y ha suscitado críticas de partidos como el PP, Ciudadanos y Vox y de agrupaciones de víctimas del terrorismo, que han acusado a la televisión pública de «blanquear» a la izquierda abertzale, según recoge Efe.

Gran parte de la entrevista se ha dirigido a cuestionar el papel que Arnaldo Otegi adoptó en torno a la violencia de ETA, que ha eludido condenar en numerosos ocasiones con los argumentos utilizados durante décadas por el líder independentista, quien ha respondido ensalzando el papel de la izquierda abertzale en el cambio de estrategia que apostó por las vías exclusivamente políticas.

El fin de la violencia

«Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca», ha insistido Otegi, quien ha explicado que lo hicieron porque entendían que su estrategia política «no necesita de la utilización de la violencia armada para conseguir sus objetivos políticos».

Respecto al perdón, ha recordado que escribió un libro en la cárcel en el dijo que «lo sentía de corazón» si en alguna ocasión él como portavoz «había generado más dolor a las víctimas del necesario o del que tenía derecho a hacer».

«Aceptamos que hemos generado sufrimiento en el país, no directamente, porque nunca hemos sido militantes de ETA, pero sí que como portavoces de una formación política que en su caso entendía que el recurso a la lucha armada era un recurso legítimo, asumimos nuestra responsabilidad», ha dicho el dirigente de EH Bildu, que ha reclamado que el Estado también admita que «generó dolor» en la sociedad vasca.

Ante la insistencia en las preguntas sobre la posición de la izquierda abertzale en torno a la violencia de ETA, Otegi ha llegado a argumentar que le estaban haciendo «un tipo de entrevista para pedir perdón» por haberle invitado al programa.

Ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón en dos ocasiones, ha sostenido que la izquierda abertzale no tiene información para esclarecer atentados no resueltos y ha defendido que los actos en favor de las víctimas se realicen para reconocer a «todos» los afectados por la violencia y no solo a los damnificados por ETA.

En este sentido, ha revelado que los diputados de EH Bildu no asistirán este jueves al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, pero sí participarán, «al menos uno de ellos», en el minuto del silencio que se celebrará en el Congreso «para demostrar el respeto que tenemos a todas las víctimas».

Sin contactos con el PSOE

Ha negado tajantemente contacto alguno con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha asegurado que ha mantenido relaciones con todos los partidos políticos, incluido el PP. «Yo todavía tengo a buen recaudo las actas de mis negociaciones con el PP, no voy a tener mucho inconveniente en hacerlas públicas, hay mucha hipocresía y mucha sobreactuación», ha denunciado.

Ha explicado que coordinará su actuación en el Congreso con ERC y que en principio la posición es de «no bloqueo y no cheque en blanco» al gobierno del PSOE.

Vox tilda de «vergüenza» la entrevista

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tildado este jueves de «vergüenza» que TVE haya contribuido con una entrevista al portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a «blanquear al partido del terrorismo» y ha reclamado la dimisión de la administradora única del ente, Rosa María Mateo. En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, la dirigente de Vox ha señalado que ayer se le había invitado a participar también en una entrevista en la televisión pública pero tras ver un tuit del ente en el que, en su opinión, se pretendía «equiparar a Otegi con Vox», decidió no acudir. «Yo no voy a prestarme a ese juego, con el partido de Ortega Lara no van a blanquear al partido del terrrorismo, de Otegi y Bildu», ha señalado para explicar por qué decidió no acudir ayer a TVE.

Monasterio ha subrayado que, tras la intervención a Otegi, en las filas de su formación están «abochornados» porque ha sido «humillante» ver cómo Otegi «era uno más» en la televisión pública.

Por tanto, ha insistido en que Vox «no va a estar blanqueando» a «los enemigos de España» ni servir de «coartada» a los que se erigen como potenciales socios del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Monasterio ha asegurado que Otegi debe «pedir perdón a las víctimas» y ha enfatizado que «está inhabilitado para hacer política», por lo que darle la posibilidad de exponer «sus mentiras y sus falacias» es «humillar a las víctimas y traicionar a España»

La AVT rechaza la invitación de RTVE

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha rechazado acudir a la entrevista que el canal 24 horas de RTVE iba a realizarle este jueves después del «escarnio» que ha supuesto la presencia del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el ente público.

«Tras la indigna decisión de RTVE de servir de altavoz a Otegi, he decidido no acudir a la entrevista en Canal 24 horas de TVE. Las victimas no merecemos el escarnio causado por RTVE», ha escrito Araluce en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

La presidenta de la asociación se ha expresado así después de la entrevista que ha protagonizado el líder abertzale. Unas horas antes, la propia AVT había mostrado su «más absoluto rechazo» por la presencia de un dirigente perteneciente a la heredera del «brazo institucional de ETA».

Homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso

El Congreso de los Diputados acoge este jueves su homenaje anual a las víctimas del terrorismo, un acto al que acudirán las principales asociaciones que representan a este colectivo y que tendrá lugar en medio de la polémica generada por la entrevista al portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en TVE, y que ha sido criticada por PP, Ciudadanos y Vox.

De momento, han anunciado su presencia representantes de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). También tenían previsto acudir miembros de la asociación Dignidad y Justicia, pero finalmente se han descolgado y han animado a los partidos y cargos institucionales a no participar en el acto en señal de rechazo a la entrevista a Otegi.

Por su parte, el Colectivo de Víctimas de Terrorismo en el País Vasco, Covite, repite ausencia como en años anteriores, al considerar que carece de sentido sumarse al homenaje a las víctimas de una Cámara en la que está representada EH Bildu.

Vuelta al salón de plenos

Este homenaje se viene celebrando en la Cámara Baja desde hace nueve años, cuando el entonces presidente del Congreso, el socialista José Bono, se adhirió al Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que, a iniciativa de las asociaciones, se fijó para el 27 de junio.

Ese día de 1960 una niña de 22 meses llamada Begoña Urroz Ibarrola murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

En los últimos años esta ceremonia se ha realizado en distintas salas del Congreso, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, pero la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha decidido darle mayor visibilidad llevándola de nuevo al Salón de Plenos.

Envueltos en la polémica

Los primeros homenajes a las víctimas estuvieron acompañados de polémica porque, al celebrarse en sesión plenaria, donde solo pueden hablar los diputados, las asociaciones no podían tomar la palabra, lo que provocó que algunas decidieran no acudir a modo de protesta.

Ello llevó a que esta ceremonia acabara desplazándose a otras dependencias de la Cámara Baja, pero la nueva presidenta del Congreso ha decidido elevar este homenaje al Salón de Plenos, aunque no será una sesión plenaria.

Según el programa previsto, Batet recibirá a los representantes de las asociaciones de víctimas poco antes del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos y después todos se dirigirán al hemiciclo. Allí tomará la palabra la diputada del PP María del Mar Blanco, que hablará desde la tribuna de oradores, en su condición de presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Blanco no fue elegida en las elecciones del pasado 28 de abril, pero al final logró retener el escaño que tenía en la anterior legislatura tras las renuncias de Daniel Lacalle y Andrea Levy, que concurrieron en la lista por Madrid en los puestos cuarto y sexto, respectivamente.

Después pronunciará un discurso la presidenta del Congreso quien, al finalizar su intervención, invitará a los asistentes a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo.

Una vez finalizado el acto en el Salón de Sesiones, los miembros de la Mesa, el resto de los diputados y los invitados se dirigirán al Salón de Pasos Perdidos, donde todos los asistentes a este homenaje mantendrán un encuentro.

Pero, además de Blanco y de representantes de las citadas asociaciones, en el hemiciclo también podrían coincidir otras víctimas del terrorismo que ahora están dedicadas de lleno a la política, como es el caso del senador de Vox Juan José Alcaraz, que fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo entre el 2004 y el 2008.

Su sucesora en el cargo, Ángeles Pedraza, madre de una víctima de los atentados del 11-M en Madrid, también dio el salto a la política de la mano del PP. El actual líder, Pablo Casado, la fichó para la candidatura al Senado por Madrid en las pasadas elecciones generales, pero no resultó elegida.