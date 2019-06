Zapatero, a favor de que se indulte a los políticos presos si son condenados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cristian Reino, Mateo Balín

Barcelona, Madrid / Colpisa 26/06/2019 05:00 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado abierto a la posibilidad de que se pueda estudiar indultar a los presos independentistas si se produce una sentencia condenatoria. «Estoy a favor de que se estudie, si lo piden», aseguró ayer en una entrevista a RAC 1. También espera que la sentencia del juicio del 1-O «no comprometa el diálogo».

Zapatero no precisó si considera o no como presos políticos a los dirigentes secesionistas encarcelados, pero sí rechazó referirse a ellos como golpistas. Además, espera que la sentencia del Supremo contra los líderes del desafío secesionista «permita recuperar la necesaria convivencia». También abogó por tratar de «aislar la sentencia» del escenario político, pues a su entender la cuestión catalana debe resolverse desde la política y no desde los tribunales. Y ha opinado que el rey puede ser un factor que contribuya a que el diálogo sea factible.

El expresidente del Gobierno desveló que antes del inicio del juicio del desafío secesionista habló telefónicamente con el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Dijo que la conversación fue muy breve y que el líder de Esquerra le comentó que está a favor del diálogo. «El diálogo no solo es el camino, es un fin en sí mismo», matizó. Zapatero no quiso dar detalles sobre la conversación, pero sí señaló que el presidente del Gobierno fue informado de la misma. «Me llamaron y me pasaron con Junqueras», aseguró. Tampoco detalló si el líder independentista estaba en la prisión de Soto del Real o en Lledoners. Zapatero admitió que tiene un interlocutor en común con Carles Puigdemont. A su juicio, la situación del político fugado es la «más complicada, porque estamos ante un expresidente que se siente presidente». Zapatero rechazó la posibilidad de celebrar un referendo, que considera un fracaso para la convivencia.

Críticas y apoyos

Las reflexiones de Zapatero no gustaron nada en el PP, que a través de Santi Rodríguez, diputado en el Parlamento catalán, criticó al expresidente por haberse erigido como el «relator y mediador entre el Gobierno y ERC». «España no es Venezuela», escribió en Twitter el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y añadió: «Este PSOE no tiene remedio».

Los apoyos llegaron desde el Ejecutivo de la Generalitat y desde Podem. A la portavoz Meritxell Budó le parece «muy bien» la petición de diálogo de Zapatero, que espera que secunde Sánchez. «Todos los gestos para destensionar son bien recibidos», señaló la portavoz de Catalunya en Comú- Podem, Susana Segovia.

El Supremo abre la vía para que el Tribunal de la UE se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras

El tribunal que ha juzgado la causa del desafío secesionista activó el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras en Bruselas, tal y como reclamó su defensa.

El movimiento de la sala presidida por Manuel Marchena llega después de que impidiese por unanimidad autorizar la salida de prisión del presidente de ERC para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central, un requisito imprescindible para tomar el acta de europarlamentario, después de que resultase elegido el 26 de mayo. En una providencia, el tribunal da tres días a las acusaciones y a la defensa del exvicepresidente catalán, en prisión preventiva desde noviembre del 2017 acusado por un delito de rebelión, para que se pronuncien. La semana pasada, la Fiscalía ya se opuso a que el Supremo preguntase al TJUE sobre esta cuestión.

Fuentes del alto tribunal señalan que la decisión de abrir la puerta al pronunciamiento de la corte de Luxemburgo se debe a las dudas planteadas en su recurso por el abogado Andreu Van den Eynde. Este señaló que impedir su salida de la cárcel «supone una vulneración de sus derechos fundamentales» como el derecho a ser elegido y a ejercer sin perturbaciones las tareas de representación política. El letrado opina que la «inmunidad parlamentaria europea opera ya respecto a Junqueras desde el momento de su proclamación».