Una madre y una hija encargan el asesinato de un hombre, y al no consumarse, denuncian a la policía que las han estafado

Redacción 26/06/2019 13:23 h

Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid no salen todavía de su asombro ante un enredo que supera cualquier ficción. Una trama en la que los protagonistas son una madre, su hija y los novios de estas. La historia comienza en una comisaría, cuando las dos mujeres presentan una denuncia que deja boquiabiertos a los policías. Señalan que un varón, la pareja de la hija, los había estafado porque habían acordado entre los tres matar al novio de la primera y vender sus órganos, y él no cumplió con este trato. La madre y la hija ya no salieron de la comisaría. Las detuvieron en ese momento por proponer a un asesinato. Al tercero, lo arrestaron poco después.

Los agentes, cuando profundizaron más en el caso, comprobaron que la cosa no quedaba ahí. La madre, de 52 años, tenía una pareja. El hombre la engañaba constantemente. Llegó a estafarle 60.000 euros y desapareció. Fue cuando intervino el novio de la hija, de 29 años. Este les contó que era un alto cargo del CNI y que podía resolver la cuestión con discreción. Fue él el quien propuso a las mujeres contratar a un sicario que matase a la pareja de la madre y vender los órganos para conseguir así recuperar los 60.000 euros.

Las mujeres estuvieron de acuerdo con el trato, que llegaron a plasmar en un contrato, donde además se reflejaba que entregaban por adelantado al supuesto agente del CNI 7.000 euros para el desarrollo de la operación. Al pasar las semanas y no consumarse el asesinato, las mujeres fueron el pasado día 14 de junio a una comisaría policial a denunciar lo ocurrido: que habían sido estafadas por la pareja de la hija, que decía que era agente secreto y se había comprometido a encargar a un sicario el asesinato de la pareja de la primera, para lo que habían pagado un dinero. Fueron arrestadas en ese momento. Al hombre lo detuvieron después. Portaba varios documentos falsos que supuestamente acreditaban que él era jefe de los servicios secretos. Del novio de la madre, nada se sabe, pero se supone que sigue vivo.