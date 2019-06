Vox revela el pacto secreto con el PP en la ciudad de Madrid  y rompe las negociaciones para la Comunidad

0

25/06/2019

Vox ha roto las negociaciones con el PP para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid al no haber «ningún avance» en el «cumplimiento del acuerdo» suscrito en el Ayuntamiento de la capital, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al partido de Santiago Abascal.

Después de la publicación de esta noticia, Rocío Monasterio, la candidata a la comunidad de Madrid, afirmaba que las negociaciones están bloqueadas, aunque no rotas, porque «no habían comenzado».

La confirmación de la ruptura llegó más tarde, en rueda de prensa. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha anunciado el pase del partido ultra «a la oposición» y ha manifestado su renuncia a obtener cargos en gobiernos con PP y Cs, aunque no descarta acuerdos programáticos para decidir presidencias como la de la Comunidad de Madrid.

Espinosa de los Monteros ha cargado contra PP y Cs. Y también contra el PSOE. Ha catalogado a los tres partidos como «tricentrito».

El pacto secreto de Madrid

En esa misma rueda de prensa Iván Espinosa de los Monteros ha hecho público el documento que sirvió para hacer al popular Martínez Almeida alcalde de Madrid. Según los documentos exhibidos, el PP había accedido a que el partido ultra tuviera «concejalías de gobierno». El incumplimiento de aquel acuerdo lo esgrime Vox ahora para motivar su postura de «pasar a la oposición».

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha advertido este martes a Vox que tendrá que explicar a sus votantes si va a dejar que gobierne el PSOE con Podemos en la Comunidad de Madrid, al no llegar a un acuerdo con los populares porque no le dan cargos en el Ayuntamiento de la capital.

En una entrevista en Telecinco, previa al anuncio de Vox, Maroto ha confiado en que finalmente se acabará imponiendo el «sentido común» y habrá acuerdo para que gobierne la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, aunque las negociaciones entre los dos partidos se encuentran bloqueadas.

Ha criticado la actitud de Vox de «levantarse de las mesas permanentemente porque no le dan cargos» en las negociaciones, en las que solo piden «sillas y estar» y no cuestiones del programa con el que se presentaron a las elecciones que, por cierto, a Maroto no le gusta «nada», según ha constatado.

De seguir Vox en esta actitud, la izquierda gobernaría en la Comunidad de Madrid, ha avisado Maroto, quien ha retado a la formación de Santiago Abascal a que si puede explicar a sus votantes que esto se produce «a cambio de unas sillas» que lo haga, aunque cree que tiene una «dificilísima explicación».

Maroto, que forma parte del comité negociador del PP, ha recordado que lo que se negocia en toda España son gobiernos bipartitos de su partido y Ciudadanos con apoyos de Vox para la investidura cuando es necesario, que puede incluir «fórmulas adicionales» como participación en entes públicos.