El veto a Sánchez y el giro a la derecha fracturan la unidad de Ciudadanos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La voz 25/06/2019 05:00 h

La presión sobre Albert Rivera continúa creciendo de forma exponencial. A las críticas de mandatarios europeos, el expresidente Rajoy, su candidato a Barcelona, Manuel Valls, y de dirigentes del sector empresarial y bancario, en las últimas horas se han sumado las divisiones internas en un partido poco acostumbrado a conflictos de esta índole. El diputado Toni Roldán abrió la veda anunciando su marcha de Ciudadanos. Le siguió horas después el eurodiputado Javier Nart, que no deja el partido, pero sí su silla en la dirección. El broche lo puso Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo y candidato de Cs al Principado de Asturias en las pasadas autonómicas. Anunció su renuncia al escaño por el «cambio de orientación política» del partido. Los tres argumentaron discrepancias con el rumbo y la derechización que ha tomado la nave naranja.

Roldán, portavoz del área económica en la Cámara Baja, se mostró muy crítico con dos de las líneas maestras dictadas por Rivera: su empecinamiento en mantener el bloqueo a Sánchez y la política de alianzas con Vox para constituir gobiernos municipales y autonómicos. «Los costes para España de la estrategia elegida por Cs son demasiado altos. ¿Cómo vamos a acabar con la dinámica de rojos y azules si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal si no somos capaces de enfrentarnos a la extrema derecha?», lamentó en su despedida. «No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Cs ha cambiado», denunció. Su marcha fue seguida horas después por el eurodiputado Javier Nart, quien aunque no romperá su carné ni entregará el acta, deja la dirección nacional tras comprobar que su exigencia de revisar la estrategia del partido en relación a los pactos poselectorales caía en saco roto en una votación que Rivera sacó adelante sin despeinarse (24 a favor de mantener el veto al PSOE, 4 en contra y 3 abstenciones).

Estas dos marchas de la dirección del partido abren una vía de agua que podría crecer. Roldán, quien será sustituido por Marcos de Quinto, y Nart son dos de los más cercanos al responsable del área económica y candidato a las europeas, Luis Garicano, quien recientemente ya aireó sus discrepancias con Rivera al hilo del pucherazo en Castilla y León y arropando a Valls por su apoyo a Colau. Edmundo Bal pasará a ser portavoz adjunto en el Congreso y Carina Mejías entra como diputada.

A diferencia de otros partidos, Cs apenas ha tenido que lidiar con crisis orgánicas. De momento, Rivera busca protegerse y guarda silencio. Tras la reunión de la ejecutiva nacional de este lunes, la encargada de dar la cara fue Inés Arrimadas, quien tras «desearle lo mejor», pidió a su número dos por Barcelona que explicara su voto en la junta directiva tras el 28A en la que la cúpula de Cs, por unanimidad, decidió vetar a Sánchez. «Tendrá que explicar por qué votó a favor de un criterio con el que no está de acuerdo», le reprochó.

Una crisis que se alarga

La semana para la formación naranja no podía comenzar de peor manera, cuando todavía está muy reciente el tirón de orejas desde el Elíseo acusando a Rivera de presumir de un apoyo de Macron que jamás le ha llegado, y la ruptura con Valls tras la toma de posesión de Colau. Mientras, desde Ferraz continúan aumentando la presión sobre Cs exigiendo una abstención o un acuerdo que allane la investidura de Sánchez, ya que en caso contrario se verán obligados a recurrir a los secesionistas catalanes o a Bildu, o a forzar otra convocatoria electoral. El presidente de Cs está empeñado en fagocitar a los populares y tratar de desprender a su formación de la imagen de partido bisagra.