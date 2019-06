El rey de la burundanga vuelve a caer en Madrid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. C. Cereijo

Redacción 25/06/2019 15:38 h

Abdelillah T., de 35 años, ha vuelto a caer en Madrid. El conocido como el rey de la burundanga fue detenido después de otro fin de semana de trabajo frenético en locales de ocio de las zonas de Huertas y Chueca. El hombre, al que la policía no le conoce otro medio de subsistencia, siguió, como siempre, sus rutinas para desvalijar a sus víctimas. Abdelillah no tiene preferencias sexuales. Eran igual hombres que mujeres, que conocía en pubs y after hours a altas horas de la noche. Lograba su confianza, los seducía y echaba en la bebida escapolamina, el principio activo de la burundanga, la droga que anula la voluntad.

El siguiente paso estaba ya en las casas de sus víctimas. Allí les robaba todo lo que podía cuando estaban dormidos. Dinero, joyas, móviles y otros objetos de valor y, en ocasiones, abusaba sexualmente de ellas.

La Policía Nacional, tras una investigación abierta por varias denuncias presentadas por sus víctimas, logró arrestar al hombre en marzo, al que acusaron de robo con violencia, estafa y hurto.Ya contaba con antecedentes por estafa, lesiones, tráfico de droga y robo con fuerza. Tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad provisional. Y Abdelillah T. siguió actuando. Se repitió el proceso. Nuevos casos con un patrón común en las denuncias policiales, que apuntaban a un claro sospechoso, el ya conocido como el rey de la burundanga madrileño.

La escopolamina, conocida en países de lengua castellana como burundanga, es una droga que actúa como depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro, que lleva a un efecto de anular la voluntad. En altas dosis puede causar delirio y psicosis.