El PSOE espera la respuesta de Iglesias recordándole que ahora le toca ceder a él

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

23/06/2019 12:46 h

El PSOE ha recordado este domingo a Unidas Podemos que su líder, Pedro Sánchez, ya se ha movido de su posición inicial de gobernar en solitario, con su oferta del gobierno de cooperación, y ha sostenido que ahora le toca a Pablo Iglesias hacer lo mismo y renunciar a su aspiración de gobernar en coalición.

El silencio que mantiene el líder de Unidas Podemos a la propuesta del presidente y candidato a la investidura de que miembros de su partido ocupen altos cargos del Ejecutivo, pero que no se sienten en el Consejo de Ministros, hace que Sánchez continúe a la espera de una respuesta, seis días después, según fuentes socialistas citadas por Efe.

En el PSOE subrayan que el rechazo a que Iglesias sea ministro no es una cuestión de nombres ni de vetos personales, que aseguran que no existen, sino de concepción de su planteamiento político de fondo. Replican, además, a Unidas Podemos que no pueden aceptar un gobierno de coalición en España, como sí están haciendo en algunas comunidades autónomas, porque en estas suman mayorías absolutas, algo que no ocurre en el Congreso.

Por eso Sánchez cree que «hay que ir a una fórmula incluyente, más abierta y razonable para colaborar con el Parlamento sumando más apoyos».

La oferta que Sánchez mantuvo el pasado día 17 a Iglesias en la reunión que ambos celebraron en Moncloa fue la de configurar un gobierno de cooperación, «no de coalición y Unidas Podemos lo sabe», recalcan las fuentes. Una cooperación en tres niveles: parlamentaria, de contenidos y de representación institucional, a excepción del Consejo de Ministros.

«Nuestra propuesta es una prueba de habernos movido de nuestra posición inicial de gobernar en solitario y en Unidas Podemos deben hacer lo propio. Estamos a la espera y deseando trabajar para su voto favorable», señalan desde la dirección socialista.