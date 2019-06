El PP baraja cambios en su cúpula para reforzar la sintonía con los territorios

0

La Voz de Galicia nuria vega

madrid / colpisa 23/06/2019 05:00 h

Es tiempo de cambios. Encauzados los pactos de gobierno en las comunidades, el equipo de Pablo Casado ha abierto una reflexión sobre cómo remodelar la cúpula nacional del PP y actualizar la dirección de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado. Fuentes de la formación conservadora sostienen que para poner a punto un partido que aspira a recuperar la Moncloa y el poder autonómico perdido en los últimos años, no solo hay que acertar con los nombres de quienes ejercerán la portavocía en las Cortes y en Génova, sino también reforzar «la coordinación con los territorios».

Se buscan perfiles con «experiencia» y conocimiento interno del PP, de manera que el partido armonice nuevos fichajes y veteranía. Hasta julio habría tiempo para ello, ya que la previsión es convocar el mes que viene un encuentro de la Junta Directiva Nacional en el que se conozcan los cambios orgánicos y se avalen los acuerdos poselectorales. Y todo está abierto, desde movimientos de fichas hasta modificación del organigrama.

Fuentes del PP creen que, si se trata de fortalecer los cauces de comunicación con las direcciones autonómicas para trabajar de manera más estrecha, el área que podría experimentar una mayor transformación o renovación sería Organización, donde un equipo de los llamados fontaneros trabaja bajo los mandos de Javier Maroto. Creen que los resultados electorales aconsejan ponerse manos a la obra.

Hace tiempo que dirigentes territoriales y provinciales reclaman mejorar la «complicidad», ser escuchados, que se tenga en cuenta que la columna vertebral de la organización son sus estructuras autonómicas. Así que, a la espera de que se confirmen los planes de Casado, la reflexión les satisface. Añaden que convendría sumar nuevos efectivos a la cúpula y «ampliar» el núcleo de los colaboradores del presidente, para que queden reflejadas todas las sensibilidades de la formación.

Álvarez de Toledo divide

Otra área a estudiar es la comunicación. En el último almuerzo entre Casado y los barones del PP, fue Alberto Núñez Feijoo quien recomendó a su jefe pensar detenidamente el nombre del portavoz en el Congreso, pieza clave, a su juicio, para ir recuperando terreno desde la oposición hasta las próximas elecciones.

Cargos territoriales han mostrado desde entonces su desacuerdo con que la elegida para desempeñar esa tarea pueda ser la única diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Recuerdan su trayectoria crítica con el proyecto de Mariano Rajoy y alertan sobre los riesgos de su sintonía con el discurso de Aznar, cuando el partido se desplomó hasta los 66 escaños en las elecciones generales tras «derechizar» el mensaje.

En Génova replican que solo el presidente «sabe lo que tiene en la cabeza», pero no descartan a Álvarez de Toledo, de la confianza de Casado. Fuentes del PP contemplan que el equipo de dirección se sienta reforzado por haber logrado conservar vía pactos las plazas más simbólicas y haber recuperado el Ayuntamiento de Madrid. Pero subrayan que el partido ha perdido La Rioja, no ha logrado una buena marca en las elecciones y que designar ahora a quien no genera consenso sería un «mal mensaje».

Otros nombres, como el de Cuca Gamarra, suenan para asumir la portavocía del Congreso. Del mismo modo, se apunta a Ana Beltrán, Belén Hoyo o Pablo Montesinos como posibles candidatos para tareas de responsabilidad en esta etapa. Y ante la escasez de puestos, la máxima es «una persona, un cargo».