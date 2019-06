Rajoy pide un «Gobierno lo más centrado posible» con el apoyo de Cs y mayoría absoluta

0

Redacción 20/06/2019 14:05 h

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pedido este jueves la conformación de un Gobierno «lo más moderado y centrado posible» y que esté respaldado por 176 diputados. En una conferencia ofrecida en el Foro Premium del Atlántico, que organiza en Tenerife Diario de Avisos, Rajoy ha reconocido que parece «poco probable» que PSOE y Ciudadanos pacten la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha apuntado que ambos partidos tienen mayoría suficiente para acordar un programa de gobierno, «mucho más difícil de conseguir con otras fuerzas políticas».

El expresidente ha precisado que el PSOE y Podemos no llegan a esa mayoría, pero no ha querido ser más explícito al ser preguntado por alternativas concretas: «A estas alturas de mi vida no estoy para dar titulares, de lo que he dicho se deduce mi respuesta». «Lo importante es conformar pronto un gobierno» que aplique «una política económica sensata», ha dicho Mariano Rajoy.

Para él, España necesita un gobierno estable, «con 176 diputados», con un programa para cuatro años, «lo más moderado y centrado posible» y que aplique una política económica «prudente» y con disciplina para controlar el déficit, reducir la deuda pública y no subir impuestos.

También ha defendido que el nuevo gobierno no derogue las reformas económicas emprendidas en su etapa «porque han funcionado», y en particular ha citado la reforma laboral, que ha sido «decisiva», la ley de estabilidad y la reforma energética.

El Ejecutivo de Sánchez, ha aconsejado Rajoy, debe seguir «la senda reformista» con un impulso para la digitalización y las nuevas tecnologías y sobre todo para reformar el sistema de pensiones «con el máximo consenso» y aprovechando para ello el inicio de la legislatura. No obstante, más importante que las prisas para conseguir un nuevo gobierno es «que pueda gobernar y dé tranquilidad», porque aunque Pedro Sánchez consiga una investidura con equilibrios entre votos a favor y abstenciones «es muy complicado» luego gobernar sin mayoría.

En opinión del expresidente, «no sería bueno» tener que repetir elecciones y ha pedido «un esfuerzo» para conseguir la mayoría de 176 diputados que propugna.

En el 2015 y el 2016, él planteó «una gran coalición» entre PP y PSOE que no fue posible, pero «ahora no planteo nada», salvo que «es muy difícil gobernar en minoría». Puso como ejemplo la brevedad del gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura, que «no pudo construir nada y al final ha tenido que ir a elecciones».

«En aquel momento era bueno» un gobierno de gran coalición, «en lugar de un gobierno pidiendo votos aquí y allá», pero ahora les corresponde a otros plantear alternativas, aunque ha insistido en que «cuatro años de estabilidad» serían muy importantes para España y ayudarían a superar incluso las previsiones de crecimiento económico.

Rajoy ha afirmado que «el bipartidismo ha prestado un gran servicio a España» en los 40 años de democracia, con el PP y el PSOE como partidos de la centralidad, y ha augurado que en los próximos tiempos «va a tener muy buena salud» porque «es lo que conviene a España», y también a Europa. Donde desaparece el bipartidismo «hay cierta tendencia al caudillismo», ha advertido el expresidente del Gobierno.

Rajoy ha defendido que el PP es un partido que intenta representar a todos, alejado de planteamientos doctrinarios y sectarios, porque «desde los extremos no se construye nada positivo».

Sobre la situación en Cataluña, ha indicado que es el principal factor de inestabilidad para España, aunque la situación tras el referéndo se resolvió «con eficacia y moderación, propia de un Estado donde impera el principio de legalidad», en el que «el marco constitucional se ha impuesto sobre la desobediencia y el desafío». La aplicación del artículo 155 fue la «respuesta política» a aquella situación y lo acordó el PP y el PSOE, además de otras fuerzas políticas, ha subrayado.