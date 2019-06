Un pacto del PSC, los comunes y los independentistas deja a García Albiol sin la alcaldía de Badalona

0

El alcalde socialista de Badalona, Àlex Pastor, ha revalidado este sábado su cargo al frente del Ayuntamiento gracias a un acuerdo in extremis con Guanyem Badalona en Comú y ERC, que le han dado sus votos para evitar que gobernase el popular Xavier García Albiol.

Pastor está al mando del consistorio desde el pasado año, cuando desbancó, a través de una moción de censura apoyada por PPC y Cs, a Dolors Sabater (Guanyem), a quien había ayudado a investir tras los comicios municipales del 2015.

Los socialistas han logrado imponerse a Sabater, que concurrió el 26M en coalición con ERC y ha decidido retirar su candidatura tras estar negociando hasta minutos antes de que comenzase el pleno, pese a haber sido la tercera fuerza en las elecciones, con seis concejales y el 20 % de los votos.

Con 15 votos a favo, los de su partido, Guanyem, ERC, Badalona en Comú Podem y JxCat, Pastor ha superado por uno la mayoría absoluta, mientras que ha habido dos sufragios nulos. Albiol solo ha obtenido los once apoyos de su formación, por lo que liderará a partir de hoy la oposición en el gobierno municipal.

Pese al apoyo, Sabater ha exigido a los socialistas que tengan «en cuenta al resto de fuerzas y que, tras su gesto de «responsabilidad», se mantengan abiertas las negociaciones, a lo que Pastor se ha comprometido a estudiar todos los escenarios para conseguir un gobierno progresista.

El alcalde ha garantizado que estará a la altura de las circunstancias y ha asegurado que su nuevo mandato se centrará en solucionar los importantes déficits de la ciudad a nivel estructural, en políticas sociales y desarrollo económico.

No obstante, Sabater ha tachado a los socialistas de irresponsables por haber llevado al límite las negociaciones y no haber dado su brazo a torcer, pero ha justificado la retirada de su candidatura alegando que ello evita un mal mayor, que Albiol fuese alcalde como lista más votada, y que demuestra esfuerzo y mucha generosidad. «La ciudad no se merece lo que pasará hoy en el pleno, pero seguramente se merece todavía menos que la Badalona de la estigmatización y la falta de respeto vuelva a tener máximas responsabilidades», ha resaltado.

Albiol, con tono crispado, ha recalcado que siente «una profunda tristeza y cierta vergüenza porque en política se tiene que ser un poco más serio y honrado», y ha acusado a los otros partidos de estar obsesionados con que él no gobierne, aunque venció por tercera vez consecutiva en las municipales con el 37,6 % de los votos.

«Lo que os mueve es el odio y el rencor», ha aseverado antes de alertar a los socialistas: «No nos vengan a buscar para pedir ayuda». También ha lamentado que con este pacto de investidura serán los vecinos quienes, a su juicio, paguen las consecuencias de este despropósito, pero ha recordado que los comicios del 2023 «nuevamente podrán a cada uno en su sitio».

Por último, la líder de los comunes, Aïda Llauradó, ha insistido en su propuesta de un gobierno conjunto con socialistas, Guanyem y ERC, mientras que el único concejal de JxCat ha pedido compromiso con los presos políticos.