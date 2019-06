Estrasburgo propina al secesionismo un segundo varapalo en solo quince días

0

La Voz de Galicia P. Rosas

París / Colpisa 12/06/2019 20:32 h

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó este miércoles que la demanda interpuesta por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a raíz de su prisión preventiva, ha sido «declarada inadmisible» y, por lo tanto, rechazada por la corte. La decisión «no es recurrible, es definitiva», aseguran desde la institución.

La decisión de Estrasburgo se suma al revés encajado hace solo quince días (el 29 de mayo) por 74 diputados independentistas catalanes, que habían recurrido la suspensión del pleno del Parlamento autonómico en el que iba a declararse la independencia de Cataluña. El TEDH avaló entonces la decisión del Tribunal Constitucional, que consideró «necesaria en una sociedad democrática».

En este caso, Forcadell había acudido a Estrasburgo el 23 de enero para recurrir su situación de prisión provisional alegando la violación de cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En septiembre, el Constitucional había resuelto denegar la suspensión cautelar de su encarcelamiento provisional, a la espera, sin embargo, de resolver en sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Demanda «inadmisible»

Los abogados de la expresidenta del Parlamento catalán consideraron que el alto tribunal español se había pronunciado de manera implícita sobre el fondo, y que eso abría la vía de Estrasburgo. La corte europea, sin embargo, no parece haberlo entendido así, ya que el juez único del tribunal decidió en marzo la inadmisibilidad de la demanda de Forcadell. Sin embargo, los criterios de admisibilidad son, fundamentalmente, que no se hayan agotado todas las instancias judiciales en el país demandado, que esté manifiestamente mal fundada, o que sea sustancialmente igual a otra ya examinada por la corte.

En el caso Forcadell todo hace indicar que se trata de la primera, al no haberse pronunciado aún el Tribunal Constitucional sobre el fondo de su detención provisional. Aunque el juez decidió sobre este asunto en marzo, no se informó entonces del asunto porque «las decisiones de inadmisión son irrecurribles y el tribunal no facilita información suplementaria sobre las mismas. El caso se cierra y el expediente se destruye posteriormente».

El Tribunal de Cuentas inicia el proceso para recuperar el dinero público desviado para el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha designado el delegado instructor de la demanda contra Carles Puigdemont y otros 18 ex altos cargos de la Generalitat por la presunta desviación de fondos públicos para la organización del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, lo que constituye el primer paso para recuperar el dinero supuestamente malversado.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del Tribunal de Cuentas, que han explicado que el instructor comenzará ahora a recopilar toda la documentación para determinar con exactitud los fondos desviados.

Una vez que eleve el acta de liquidación provisional de los bienes defraudados, el Tribunal de Cuentas iniciará los trámites para embargar las correspondientes fianzas por esas cantidades, antes de iniciar el juicio propiamente dicho contra los investigados.

Organización criminal

El Juzgado número 13 de Barcelona, que instruye una causa penal contra 30 ex altos cargos de la Generalitat de segundo nivel en el escalafón de la Administración, descartó este miércoles el procesamiento de los acusados por el delito de organización criminal, como reclamaba la Fiscalía, según recoge Colpisa.

El ministerio público había solicitado al juzgado que procesara a 28 de los 30 acusados por organización criminal. Entre otros, al actual director de TV3, Vicent Sanchis.