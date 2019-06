Cs presidirá la Cámara murciana mientras los populares negocian con los ultras para controlar la región

Ciudadanos se hizo también ayer con la presidencia de la Asamblea Regional de Murcia, cargo que recayó en el diputado Alberto Castillo, aunque en este caso fue gracias exclusivamente a los votos de los 16 parlamentarios del PP y los seis que obtuvo la formación naranja, sin la ayuda de Vox. Castillo fue elegido en segunda votación, después de que en la primera recabara solo los 22 votos del PP y Ciudadanos, mientras que los diputados de Vox votaron en blanco, y tanto el PSOE, con 17 escaños, como Podemos, con dos, votaran a su propio candidato, con los que no alcanzó la mayoría absoluta de 23. En segunda vuelta, bastó la mayoría simple. Aunque en esta ocasión no fue necesario recabar los sufragios de la formación de extrema derecha, el PP facilitó la entrada en la Mesa de la Cámara de Vox con la elección de su diputado Francisco José Carrera de la Fuente como secretario primero de la Mesa, que además de los cuatro votos de su partido recibió 16 del PP. La razón es que los populares negocian ya con el partido de Santiago Abascal para lograr la presidencia de la Región de Murcia. Algo para lo que los cuatro votos de Vox sí resultan indispensables y deberían sumarse a los de Ciudadanos. El PSOE ganó las elecciones en Murcia con 17 escaños, mientras que el PP logró 16; Ciudadanos, 6; y Vox, 4. En este caso, Ciudadanos tiene la llave para otorgar el Gobierno al PSOE o al PP, por lo que la capacidad de presión de Vox es menor y no ha exigido su entrada en el Gobierno. Tras el acuerdo de ayer, que entregó la presidencia de la Cámara a Cs, el popular Fernando López Miras tiene todas las de convertirse en el presidente de la comunidad.