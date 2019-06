El juicio del «procés», dos visiones antagónicas sobre la misma realidad

0

La Voz de Galicia

Madrid / colpisa 10/06/2019

El 28 y el 29 de mayo tuvieron lugar en el Supremo momentos paradójicos, pero muy representativos de lo que ha sido este juicio del procés durante cuatro meses.

Esas dos jornadas estuvieron reservadas a la práctica de la prueba documental. Esto es, a la exhibición de más de 200 vídeos de hechos ocurridos en Cataluña en aquel otoño caliente de 2017. Acusaciones y defensas estaban llamadas a echar el resto presentando las grabaciones que debían probar la violencia de la rebelión en el caso de la Fiscalía, los «tumultos» de la sedición para la Abogacía del Estado o la simple resistencia pacífica en el caso de los letrados de los acusados. Sobre el papel parecía lógico, como en cualquier otro juicio penal, que las pruebas de acusadores y acusados fueran antagónicas. Pero no fue así. Acusadores y acusados se sorprendieron mutuamente pidiendo exhibir en muchos casos exactamente los mismos vídeos sobre los incidentes durante el referendo ilegal; el cerco de la muchedumbre a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía; o los discursos a la multitud de los implicados. ¿Cómo era posible que las imágenes que para el Ministerio Público o los servicios jurídicos del Estado eran sus principales pruebas de cargo fueran al mismo tiempo para las defensas sus más importantes documentos de descargo?

La explicación es tan simple como compleja. La inmensa mayoría de los hechos valorados durante estos cuatro meses de juicio son incontrovertidos para ambas partes. El relato que han realizado tanto las acusaciones como las defensas es coincidente casi en su totalidad. No ha habido apenas divergencias a la hora de presentar lo sucedido en esos convulsos meses de finales del 2017. El procés fue un acontecimiento totalmente público, retransmitido en directo, y dejó un rastro documental en forma de imágenes, tuits y ruedas de prensa imposibles de contradecir.

25 años o absolución

Las divergencias entre 25 años de cárcel por uno de los más graves delitos contra el orden constitucional y la libre absolución vienen del relato que se hace por ambas partes de esos mismo hechos indiscutidos. Las diferencias irreconciliables vienen de la interpretación de lo ocurrido aquellos días y particularmente aquel 1 de octubre en los colegios electorales en los que intervino la Policía y la Guardia Civil.

En esencia, donde la Fiscalía, en palabras del acusador Javier Zaragoza, vio el penúltimo acto de un «golpe de Estado» con un «alzamiento violento», el procesado Jordi Cuixart, presidente de la plataforma Ómnium Cultural, apreció el «mayor acto de desobediencia civil de Europa» y sin rastro de violencia. Imágenes idénticas han servido de armas arrojadizas desde ambos lados de la sala de vistas del Supremo. El Ministerio Público ha utilizado los vídeos más duros del 1-O para acusar a nueve de los doce procesados de haber abocado a la ciudadanía a un enfrentamiento tan «violento» y multitudinario con las fuerzas de seguridad del Estado que causó 1.093 heridos. Esos mismos vídeos han sido exhibidos por la defensa para tratar de demostrar que la única violencia fue la ejercida por las fuerzas de seguridad.

Así las cosas, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que las divergencias sobre hechos concretos entre las partes se limitan a un puñado de cuestiones: las defensas no admiten la veracidad del documento Enfocats, incautado por la Guardia Civil a la mano derecha de Junqueras, en el que se fijaba la hoja de ruta hacia la república catalana; hay divergencias sobre si el Ministerio del Interior validó o no el plan de los Mossos de enviar a un único binomio a los colegios el 1-O; no hay acuerdo sobre si los agentes catalanes recibieron órdenes para desoír las peticiones de ayuda de la Guardia Civil el 20-S; o, entre otras cuestiones, hay discrepancias entre si existió malversación de dinero público cuando no se llegaron a hacer los pagos aunque se encargaran las campañas de publicidad del referendo.