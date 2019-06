El Rastas que trabajó nueve años en una refinería

0

La Voz de Galicia G.B.

Madrid / La Voz 05/06/2019 19:51 h

Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981), conocido como el Rastas en el Congreso incluso por sus compañeros, es el nuevo secretario de organización de Podemos. Su imagen con largas trenzas causó impacto en los sectores más conservadores de la Cámara. «A mi con que las lleven limpias para que no me peguen piojos, me parece perfecto», llegó a decir Celia Villalobos, del PP.

Rodríguez, sin embargo, tardó poco en cambiar esos prejuicios. De trato afable y modales corteses, llegó a emocionar a más de uno cuando despidió desde la tribuna al diputado popular Alfonso Candón, que dejaba el escaño. «Nunca pensé que le fuera a decir algo así a alguien en esta Cámara, y menos a un diputado del PP, pero creo que le vamos a echar de menos. Es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio», dijo.

Hijo de una maestra y un electricista, criado en un barrio obrero, implicado desde joven en movimientos sociales y estudiantiles y exmilitante de IU, Rodríguez es muy apreciado por las bases del partido. Es técnico superior en Química Ambiental. Y, pese a que se define como «un currela», trabajó durante nueve años en una refinería de Cepsa percibiendo un sueldo superior a los 50.000 euros, aunque según su última declaración de bienes no tiene vivienda ni coche y sus ahorros son de 12.000 euros.