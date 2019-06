Los partidos minoritarios ponen precio para investir a Pedro Sánchez

Yolanda Díaz está sacando rédito político de su buena relación personal con el matrimonio de Galapagar

¿En nombre de quién acudió Yolanda Díaz a la consulta con Felipe VI? No en nombre de Podemos, porque sigue militando en IU. Pero tampoco en nombre de IU, que para eso ya fue Garzón. Y tampoco en nombre de En Marea, porque renegó de En Marea.

Oficialmente, fue como representante de Galicia En Común, las siglas con las que Podemos y sus socios gallegos -EU y Anova- preparan un nuevo asalto a la Xunta, al margen de En Marea. Ya lo dijo ella en campaña, cuando se le reprochó que se presentase por Pontevedra no teniendo relación alguna con esa provincia. «Eu son a candidata de Galicia», dijo. Quizás la candidata de Pablo Iglesias para las próximas elecciones autonómicas, siempre que no haya pacto de Gobierno con Pedro Sánchez y no pueda ser ministra.

