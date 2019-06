Iglesias dice que no habla con Sánchez desde hace dos semanas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/06/2019 14:56 h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que «no hay tiempo que perder». No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.

En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Zarzuela, Iglesias ha señalado que no concibe que Sánchez llegue a una investidura «sin tener cerrados los apoyos», pues considera que a un debate parlamentario de ese calado se llega «con los deberes hechos». El líder de Podemos no ha querido confirmar cuál sería el voto de su formación en el caso de que Pedro Sánchez no acepte la entrada de Podemos en el Gobierno.