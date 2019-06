«Disfruta de tu purga, que te va a durar poco», dice Iglesias a Echenique en Twitter

0

La Voz de Galicia G. B.

06/06/2019 00:51 h

Ayer, tanto Iglesias como el propio Echenique trataron de restar trascendencia a la destitución bromeando en variosmensajes de Twitter. «Disfruta de tu purga que te va a durar poco», le dice el secretario general a su ya ex número tres, junto a un montaje de un dibujo de Heidi en el que Echenique sustituye al personaje de Clara, que va en silla de ruedas, como el ex secretario de organización de Podemos. «Hala. Ya le has vuelto a estropear la fiesta matutina a los podemólogos en las tertulias», le responde este.

Disfruta de tu purga @pnique que te va a durar poco 😉 pic.twitter.com/L6G8eRRE5C — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 5, 2019

Y la broma sigue: «Ojo, que ahora se abre un nuevo debate importantísimo para el futuro de España: Vale, está claro que Echenique es Clara. Perooooo... ¿y quién es Heidi?», añadió el ex secretario de Organización.