Una consejera de Torra ve ridículo culpar a Madrid de todos los males de Cataluña

Redacción 05/06/2019 21:28 h

La consejera de Agricultura de la Generalitat catalana, la republicana Teresa Jordà, ha considerado este miércoles «ridículo» señalar a Madrid como causa de todos los «males» de Cataluña y ha abogado por hacer «autocrítica» desde el Gobierno presidido por Quim Torra desde hace un año.

Un día después de que el presidente catalán realizara un balance de su primer año de mandato, Jordà ha sido tajante a la hora de analizar los problemas de Cataluña y de propinarle un buen tirón de orejas.

«Yo soy de las que digo que ya basta de señalar a Madrid siempre. Es ridículo. Madrid tiene culpa de muchos de los males que nos pueden pasar, pero no de todos, evidentemente», ha remarcado la consejera de ERC.

Según Jordà, «hay que hacer autocrítica», ya que «uno de los problemas principales es que el Gobierno catalán no ha sido capaz de explicar la situación en la que aterrizábamos en esta legislatura». Una situación, ha dicho, «extremadamente complicada», después de que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución se hubiese «decapitado a un Gobierno».Pero sus polémicas declaraciones vinieron acompañadas de otras afirmaciones no menos controvertidas sobre los políticos presos por el desafío independentista. En la misma entrevista en la Cadena Ser ha afirmado que los políticos presos condicionan al gobierno legítimo de «manera extrema». Y lo ha explicado diciendo que «leer no puede hacer que perdamos la capacidad de escribir. No quiere decir que nos olvidemos de ellos, pero hay momentos en los que, seguramente, hay que aparcarlo. Es una opinión muy personal, pero seguramente nos haría avanzar y poner sexta, que es lo que necesita el país».

Torra, en su comparecencia de ayer para hacer balance de su primer año de mandato, reclamó a Sánchez que «regrese a la mesa de diálogo», acepte una negociación «bilateral» donde cada una de las partes pueda defender sus propuestas bajo la supervisión de un relator. El presidente del Gobierno exige poder abordar con Sánchez el derecho de autodeterminación con la «figura de un relator», a pesar de que ese fue el punto que provocó la ruptura del diálogo

Y Miquel Iceta apuntó ayer que para que el diálogo entre las dos administraciones sea efectivo es preciso que el presidente catalán haga un compromiso explícito con la legalidad.

